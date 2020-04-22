上海清算所4月21日披露了“华为投资控股有限公司发布的2020年度第三期中期票据”申购说明。华为此次计划发行规模为20亿元的5年期中期票据，申购时间为4月22日-23日9:00-17:00，利率区间为2.80%-3.40%。

进入2020年以来，华为已经成功发行两笔中期票据，发行金额累计40亿元：第一期中期票据（20华为MTN001）发行规模为20亿元；第二期中期票据（20华为MTN002）发行规模为20亿元；如果第三期中期票据成功发行，2020年截至目前华为中期票据发行金额将达60亿元。

事实上，华为在境内债券市场融资从去年就已经开始了。

2019年10月22日，华为发行2019年度第一期中期票据（19华为MTN001），票面年利率3.48%，全场认购倍数3.08倍，第一期30亿元发行额曾引来92.3亿元申购资金争抢，受到市场热烈欢迎；趁热打铁，华为于2019年11月5日发行的第二期中期票据（19华为MTN002）发行金额为人民币30亿元，期限为3年。

综上计算，自2019年华为在境内首次发债以来，华为发行中期票据金额累计将达120亿元（2019年度第一期30亿元+2019年第二期30亿元+2020年第一期20亿元+2020年第二期20亿元+2020年第三期20亿元）。

很多人奇怪，财大气粗的华为究竟为何要融资？

对于在境内债券市场筹资，去年9月11日晚间华为早已回应称：“华为一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。境内债券市场快速发展，目前市场容量全球第二，债券融资已成为重要的融资渠道之一。公司通过境内发债打开境内债券市场，将进一步丰富融资渠道，优化整体融资布局。华为公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主（过去5年占比约90%），外部融资作为补充（过去5年占比约10%）。公司经营稳健，现金流充裕。发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设，为客户提供更好的产品解决方案与服务。”

对此，华为创始人、总裁任正非去年就曾表示：“发债的成本很低，融资才4%的成本，而如果增加员工对企业的投资，这个成本太高了，分红太高了。”“过去华为主要是在西方银行融资，现在西方银行融资的管道慢慢地不是很通畅了，华为就改换在国内银行融资试试。反正他们愿意发多少债他们就发多少债，因为不存在偿还问题，我们的资金比较宽裕。”

华为2019年报数据显示：华为2019年全年营收8588亿元人民币，同比增长19.1%；净利润627亿元人民币，同比增长5.6%；经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。

此外，华为本周刚刚发布的发布2020年一季度经营业绩显示：2020年一季度，华为公司实现销售收入1822亿元人民币，同比增长1.4%，净利润率7.3%。