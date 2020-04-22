央视：英国称坚定允许华为参与5G建设

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IT之家4月22日消息 据央视新闻报道，路透社援引英国外交部常务次官西蒙·麦克唐纳的话报道称，英国政府对于允许华为参与英国5G网络建设工作的决定是坚定的。麦克唐纳表示，这一决定非常坚定并且不会复议。
麦克唐纳还表示，中国是英国重要的合作伙伴，对英方而言，继续执行有关华为的决定、保持同华为公司的战略关系具有重要意义。
IT之家了解到，今年1月，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，英国决定让华为在构建其5G网络方面发挥“有限”作用，其市场份额将被限定在35%以内。
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