内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

央视：英国称坚定允许华为参与5G建设

2020/4/22 10:32:20来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月22日消息 据央视新闻报道，路透社援引英国外交部常务次官西蒙·麦克唐纳的话报道称，英国政府对于允许华为参与英国5G网络建设工作的决定是坚定的。麦克唐纳表示，这一决定非常坚定并且不会复议

麦克唐纳还表示，中国是英国重要的合作伙伴，对英方而言，继续执行有关华为的决定、保持同华为公司的战略关系具有重要意义。

IT之家了解到，今年1月，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，英国决定让华为在构建其5G网络方面发挥“有限”作用，其市场份额将被限定在35%以内。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    