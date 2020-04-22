恶意申请QQ外观设计并起诉腾讯，法院判定构成恶意诉讼

IT之家4月22日消息 近日广东法院网公布了《2019年度广东省知识产权审判十大案件》，IT之家了解到，案件之一是腾讯公司诉谭发文因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案。

【案情及裁判】

腾讯公司拥有涉案“QQ企鹅”系列美术作品的著作权及“”注册商标专用权。谭发文是名称为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”、专利号为ZL200830254103.6的外观设计专利的专利权人。腾讯公司以谭发文明知其外观设计专利不符合授予专利权的条件，恶意提起(2016)粤03民初236号案专利侵权诉讼为由诉至法院，请求判令谭发文向腾讯公司赔偿损失、赔礼道歉、消除影响以及承担本案诉讼费用。

法院认为，综合考虑谭发文提起236号案的权利基础、对涉案专利的判断能力、在诉讼相关行为中的表现及抗辩理由，谭发文明知其诉讼请求缺乏正当权利基础，仍不正当地提起专利诉讼，违反了诚实信用原则，主观上具有恶意，应承担侵权损害赔偿民事责任。根据腾讯公司因恶意诉讼遭受的损失情况，综合考虑QQ企鹅的知名度较高、谭发文主观恶意明显、侵权情节较为恶劣等因素，酌情确定谭发文赔偿腾讯公司50万元。

【典型意义】

本案为典型的知识产权恶意诉讼案件。目前我国法律仅规定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，未对此类案件的构成要件、侵权责任予以具体规定，实践中处理规则不明，尺度不一。本案明确指出恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为，并严格依据我国法律关于侵权行为的相关规定进行分析，特别是在分析主观恶意方面，根据知识产权的特点，从权利基础、判断能力、诉讼相关行为及抗辩理由等方面逐一论述。本案判决对倡导公众在申请和运用知识产权时遵循诚实信用原则、规范知识产权诉讼秩序具有积极作用，对知识产权恶意诉讼案件的审理具有典型示范意义。