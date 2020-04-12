央视曝光QQ搜索“网课”匹配视频交友直播，腾讯QQ回应：下线群推荐功能

IT之家4月12日消息 据央视新闻报道，针对央视新闻频道披露的QQ群搜索页面中出现将“学校”、“网课”等关键词搜索结果匹配交友直播、网络游戏等群组信息，并向用户进行推荐的行为，腾讯QQ回应高度关注相关报道，已经将QQ群资料卡的相关群推荐，找群页面的“推荐”和“附近”，群地理位置里面的交友直播推荐和群推荐，群标签页面下线。并称将加强未成年人健康上网保护。

据IT之家了解，4月11日央视新闻发布视频报道，发现一些拥有海量用户的社交网络平台为了利益，疏于管理，不良内容很容易就传播给未成年人。央视称，近期在针对以学生为主的骗局中，以QQ为代表的社交软件是不法分子行骗的主要工具。中小学生群体在使用QQ群时很容易接触到不良信息。

比如，当在群搜索一栏输入幼儿园，大量具体到幼儿园名称地址的QQ群被推荐，在QQ群资料一栏出现了认证机构，群标签，群位置等信息，当点击群位置后，跳转到了一个群聊资料周边的页面，视频交友、交友房等栏目被放置在页面顶端，点击视频交友后会进入推荐的直播群聊，并且提示非群好友也可以观看，并在醒目位置加入了打赏功能。QQ还提供充值渠道，最高698元一次。

央视称，北京教育科学研究院信息中心表示，将这些不当内容和未成年人的学习、浏览习惯进行显著关联的话，明显是有诱导未成年人浏览这些交友等不良内容的倾向。

另外除了视频交友群组，网络游戏交友群组也被QQ推荐给学生用户，搜索学校信息后会有相关推荐，王者荣耀、二次元、同城交友等群组被推荐，点击即可加入。