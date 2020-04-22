王思聪回应游戏陪练传闻：话不多说，这价格谁点谁赚

IT之家4月22日消息 近日有平台公布了一份《游戏陪练白皮书》，《白皮书》中提到目前定价最高的游戏陪练是IG战队退役选手王思聪 ，陪练收费666元/小时，相关新闻一度登上微博热搜。对此王思聪本人也在微博上对此事作出了回应。

王思聪表示：多的不说了好吧，666这价格谁点谁血赚。

IT之家了解到，根据此前网上公布的《游戏陪练白皮书》显示，目前平台上已有近150万游戏陪练赚到钱，全职平均月收入7857元，兼职平均月收入2929元。