暴增！Zoom日活用户超3亿，三周涨幅破亿

北京时间4月23日早间消息，据外媒报道，尽管Zoom Video Communications的应用存在隐私缺陷，但是这并未阻止它的增长势头。这家公司依然表示，在过去三周内，使用这个在线会议应用的用户量激增了50%。

公司CEO袁征周三在一个以安全为主题的网络研讨会上表示，4月21日，共有超过3亿用户使用了Zoom的视频回应应用，较4月1日的2亿人有了明显的提升。虽然一些企业和学区已经宣布不再使用Zoom，但是该公司的所作出的回应成功安抚了投资人，其股价也迎来了回升。

袁征说到：“很显然，在这个充满挑战的时期内，Zoom平台为我们珍视的用户提供了很高的价值。能够继续获得来自世界各地如此多的创业者、医院、教师和客户的信任，我们感到兴奋和荣耀。”

本周三纽交所收盘时，Zoom的股价上涨了大约5%，至150.25美元。在COVID-19疫情暴发之前，Zoom专注于企业沟通服务，但是该应用只有1000万用户，其中大部分都是办公室员工。

本周三早些时候，这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的企业发布了最新版本的应用，并且在其中详细阐述了其更新后的安全措施，其中包括允许用户向Zoom举报其他恶意用户，以及升级后的加密级别。与许多其他类似应用一样，该公司并未提供防护标准最高的端对端加密。