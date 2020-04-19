科技见证历史！全球140位明星在家开线上音乐会

又一次，见证了历史。

4月18日，由歌手Lady Gaga策划，世界卫生组织和全球公民公益组织合作举办的线上特别慈善音乐会：《同一个世界：四海聚一家》，通过电视和网络，共享音乐。

这次全球性公益慈善音乐会，旨在致敬和支持奋斗在“2020年新型冠状病毒疫情”一线的医护工作者，募集所得款项将用于为一线医护人员提供防护设备。音乐会由脱口秀主持人吉米·法伦、吉米·坎摩尔、史蒂芬·寇拜尔共同主持，参与嘉宾有Lady GaGa、泰勒斯威夫特、席琳迪翁、酷玩乐队主唱克里斯·马汀、约翰·传奇、张学友、陈奕迅、郎朗等超过140多位音乐艺术家。

这是继1985年“拯救生命”（Live Aid）大型摇滚演唱会之后，又一次跨世纪性的演唱会。不同的是，这次是全球艺人一起加入的慈善音乐会，是又一次见证历史的时刻。

见证历史：“21世纪的Live Aid”

《同一个世界：四海聚一家》由著名歌手Lady Gaga策划发起，嘉宾阵容十分豪华，不仅有全球顶级音乐家，还有文体明星，比如足球型男大卫·贝克汉姆，也包括中国音乐艺术家，郎朗、陈奕迅、张学友等。

这是一项历史性的，史无前例的全球特别节目。除了在线音乐直播之外，活动中还采访了世卫组织专家和医护人员，向全球观众普及疫情风险和应对措施。

世界公民的联合创始人和首席执行官HUGH EVANS说“‘同一个世界：四海聚一家’旨在提升世界各地社区卫生工作者的英勇努力，并为结束新型冠状病毒的全球斗争提供支持。来自世界领导人，商业界和慈善家的发声，以及著名的团体音乐家、喜剧演员和艺术家，都听取了公众关于采取行动的呼吁。我们将共同努力，跨越社会经济，种族，性别和地理背景，将自己展现为一种人类。这种流行病太大，政府无法单独应对。我们必须作为一个全球社区团结起来，制止未来的流行病暴发，因为流行病在任何地方都可能意味着到处都有病毒。”

据了解，在活动发起之后，Lady Gaga的推特和YouTube的相关主题视频迅速得到了网友的支援和反馈。世界公民的《同一个世界：四海聚一家》主页得到了网友的响应，并上传了在家演唱的视频。

这场全明星慈善音乐会被视为“21世纪的Live Aid”。1985年7月13日，名为“Live Aid”（拯救生命）的大型摇滚乐演唱会在英国伦敦和美国费城同时举行，这是一场横跨多地区的摇滚音乐演唱会的伟大的演唱会。该活动是由Bob Geldof和Midge Ure发起，旨在为发生在埃塞俄比亚的饥荒筹集资金。

当时，演出持续了16个小时，并通过全球通信卫星网络向140多个国家播出了实况，估计总共吸引了近15亿的电视观众。

技术赋能：指尖上的公益

这场被认为是媲美“Live Aid”的慈善音乐会，影响范围更广，更为轰动。因为技术的进步突破了空间的限制，让世界变小，让即使远在千里万里之遥的人们连接在了一起。

这次的音乐会不再局限在一两个地区，而是世界各地，全球各个角落；也不再局限仅电视这一种媒介，还有网络流媒体。

据了解，除了在加拿大ABC、NBC、ViacomCBS网络、iHeartMedia和Bell媒体网络及平台上播出之外，在国际上，bbc1台将于2020年4月19日周日播出该节目。

其他国际广播公司包括AXS TV、beIN Media Group、IMDb、MultiChoice Group、RTE和TK TK。流媒体合作伙伴包括阿里巴巴、亚马逊Prime Video、苹果、Facebook、Instagram、Joox、LiveXLive、Roku、腾讯、腾讯音乐娱乐集团、TIDAL、TuneIn、Twitch、Twitter、Yahoo和YouTube。

通过运用互联网技术和传播手段，公益可以打破时间和地域的界限，极大地提升了公益活动的覆盖面、参与度、到达率、影响力和操作性。

在技术赋能之下，让“公益型社会”成为现实。腾讯副总裁程武曾在一次公开演讲中提到，“借助互联网技术，人人都可以在指尖上做公益，解决社会难题，把不可能变成可能，这将是’互联网+公益’创造的新可能。”

据悉，在活动还没有开始，Lady Gaga和公益组织就已筹集到9500万美元善款，这笔善款用于帮助购买试剂盒、医务工作者的防护用品和支持研发。苹果此前宣布向《同一个世界：四海聚一家》抗疫慈善活动捐赠1000万美元。

思科也承诺将再捐出500万美元助力针对疫情的全球响应，以支持“同一个世界·四海聚一家”行动的一系列举措。

世界卫生组织总干事谭德塞表示：“近期我们在现实生活中需要保持距离，但仍可以通过美妙的音乐聚在一起。

而科技就像一座桥梁，通过美妙的音乐，将我们“聚”在了一起。

畅想未来：音乐会还可以这样办

连接、共享与技术在未来将更好地赋能于人，世界也将因赋能而更美好。

这次慈善演唱会，还只能是每音乐艺术家自家各自弹唱，但5G网络情况，是否可以实现异地多人与乐队实现无延迟的同时演绎？

答案是可以的！

2019年12月20日，澳门回归20年之际，两岸三地就是通过5G技术，实现了异地同步合唱《七子之歌》。因为5G手机带来的低延时、高速度，实现畅连通话的1080P高清画质，在专用的5G网络保障下，仿佛两地的合唱就在对面一般。见证了这个时代在科技的引领下正飞速发展。

如果5G再加上AR/VR呢？

当5G、AI、AR/VR、4K甚至8K时代的到来，音乐会也许还可以这样办：比如，躺在床上，带上VR眼镜，就可以静静地享受如同置身演唱会现场的真实感受，而且“你”会永远在C位，不用花费巨额资金抢购VIP票。

实际上，这样一个时代也已经到来。

在刚刚结束的4月17日，刘若英“TME live”线上演唱会，利用多场景、创新形态的演出模式与极速、超清的数字影音技术，以个性化的舞台表达形式和丰富的互动机制，为用户带来了沉浸感、高品质的超级演出体验。

据了解，刘若英的线上演唱会最终各平台累计观看达到了1.5亿。

其实，早在2016年众多明星就为线上直播演唱会加上了VR标签。2016年世界上第一场完整VR演唱会—— “鹿晗《Reloaded》全国巡演；“王菲幻乐一场2016 live演唱会”也启用了VR技术，让演唱会市场刮起了一股VR旋风。

由于VR技术可以通过多方面融合的交互式三维动态视景，与实体行为的系统仿真技术让用户沉浸于设定环境当中，从而彻底改变了娱乐方式，用户可以通过VR设备+网络直播即可观感现场体验。

随着“虚拟现实”技术体验有了新升级，以虚拟人技术与MR技术（AR+VR）混合成环绕式布景舞台化，成为“虚拟人全息”技术，能直接穿越感受偶像歌声经典再现的演唱会。

比如，2018年8月8日，《邓丽君·传奇》全息演唱会在杭州的中国首家全景全息剧院上演首映亮相，这也是国内首次采用“全景全息”舞台设计，为观众营造360度“超沉浸式”体验。

而这就是通过“虚拟数字建模+实时动作捕捉+沉浸式舞台体验”结合，以全息影像的呈现方式重现了邓丽君的优雅神韵，“复活”了邓丽君。

不过，由于VR对带宽的要求极高，当时5G网络还没有到来，影响了实际体验效果。

但如今，5G网络已经到来。根据GSA的最新报告显示，根据GSA统计，全球有380家运营商正在投资5G网络，这些网络处于测试、试验、试点、规划或实际已经部署等不同状态。截至目前，73家运营商已经在全球41个国家和地区推出了符合3GPP标准的商用5G服务。

而5G高带宽和低延迟使VR和AR成为主流方面做出巨大贡献。从云端流传输的VR和AR内容需要更高的5G吞吐量，从而为用户提供与视频流传输平台相同的灵活性。

我们相信，5G、VR/AR、AI、超高清直播等技术赋能，将为演唱会带来全新的感知新世界，为用户带来更为震撼的视觉体验，也会带来更多样化的视频呈现形式，更丰富的流媒体形式。

期待，未来VR看演唱会，不去现场，也如身临其境，永远在C位。