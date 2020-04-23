前玛莎拉蒂中国销售总监高孟雄加盟FF，任中国CMO

4月23日上午消息，近日，记者从FF（Faraday Future）中国公司获悉，豪华车品牌资深营销人士、前玛莎拉蒂中国销售总监高孟雄正式加盟FF，担任FF中国CMO及商务拓展负责人（business development），负责中国区域UP2U全流程业务落地，以及合资公司和B2B业务拓展。

▲ 高孟雄

据悉，高孟雄拥有清华大学汽车工程专业的工学学士、挪威皇家工学院海洋工学硕士、中欧工商国际管理学院EMBA等高等学历，并在汽车营销行业已拥有超过20年的从业经历，曾先后服务过沃尔沃、通用、福特及玛莎拉蒂等汽车品牌。

2017年后，深耕传统豪华车领域的高孟雄也投入到了汽车“四化”的浪潮之中，先后加盟智能互联网电动车品牌FF汽车和拜腾汽车，任职销售负责人，积极参与并勇于尝试各种创新的品牌推广和渠道销售的理念。

FF中国相关负责人表示，高孟雄的加盟，无疑将有力促进FF品牌运营及FF中国的落地，也是近期FF迎来的又一利好消息。

虽然FF公司因资金问题导致FF 91产品一直未实现量产，但近半年以来，先后吸引了前宝马i8之父毕福康、前华晨宝马全球供应链副总裁班尼迪克、前观致汽车及Karma汽车CTO鲍勃等人才加盟。

同时，FF公司还在去年开始推行合伙人制度，把公司的顶层治理权交给“合伙人委员会”。目前，FF全球合伙人团队共有成员26人，他们有的来自世界顶级科技公司，互联网公司和汽车公司，有的则跟随贾跃亭在互联网领域创业多年。

此外，贾跃亭个人破产重组方案目前正处在关键的投票阶段，预计于4月底完成债权人投票。如果投票通过的话，破产重组将在5月21日举行的听证会上由美国加州中区法院最终确认。