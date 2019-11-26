首次债权人大会35人参与，贾跃亭：债务重组将决定FF生死

美国当地时间11月25日，贾跃亭债权人大会在位于洛杉矶的FF总部举行，首批来自20家债权机构的35位债权人及律师代表参加了会议。

据了解，本次贾跃亭债权人大会的流程主要为三项：债权人参观FF公司及体验FF 91预量产车，FF高管介绍公司最新进展、贾跃亭债务重组方案讲解及答疑。会上，贾跃亭也再次向全体债权人诚恳致歉，他表示，有信心尽快和债权人达成符合各方利益的债务重组方案，彻底解决债务问题。“FF是我的生命。债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益。”贾跃亭在会议上动情地表示，FF的使命一直是引领汽车产业的变革，推出比特斯拉更领先的产品和技术，很多债权人也曾是我们的投资人，正是因为跟我们拥有同样的梦想，才选择相信FF。

据悉，本次会议是自其于10月在美提交债务破产重组申请后，贾跃亭与债权人的首次集体会面。双方将对破产重组方案进行深度沟通，协商，但不会进行任何投票。

“相比于债务的破产清算，破产重组更像是一个‘重生’的过程，也是对债权人利益更好的保护，”某债权人代理律师表示：“这是一个很好的沟通、答疑的机会，可以让债权人与贾跃亭及团队进行面对面的交流，保持信息的畅通。我们也会根据看到的，听到的，做出自己的判断。”

在参观了FF研发中心和未来主义者实验室、试乘FF 91并与贾跃亭先生及FF全球合伙人深度沟通之后，不少债权人代表当场表达了对FF产品技术和团队的认可，以及对FF公司未来发展的信心，同时也表达了对贾跃亭个人破产重组方案的积极态度。

“我们向多数债权人及机构发送邀请之后，收到了四五十家债权机构表示要来参会的回复，最终仍有一部分因为多种原因未能及时赶来。我们也期待此次未能成行的债权人随时与债务处理小组联系，欢迎大家莅临到访，”贾跃亭债务处理小组负责人表示。

据媒体报道，有少数债权人并没有收到此次会议的邀请。对此，该负责人表示，对于其中和大多数债权人的利益不符甚至相悖的企业，债务小组的确没有邀请。“去年以来，有个别恶意债权人一直试图冻结贾跃亭所持有的FF股份，到如今试图阻挠贾跃亭债务重组进程，都是为了实现其恶意侵吞贾跃亭资产的目的。这和此次大会的目的是不相符的，和参会债权人的利益也是不相符的。”

对于债务重组进程的下一步，该负责人表示，希望能够在12月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案的通过。