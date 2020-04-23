小米张国全：4月27日发布会当天可升级MIUI 12

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IT之家4月23日消息 小米MIUI 12将于4月27日同小米10青春版一同亮相，小米手机系统软件部总监张国全昨晚在微博透露，4月27日发布会当天可以升级MIUI 12。
张国全是在回答网友的评论时透露的这个消息，他没有具体透露哪些机型能够在发布当天升级MIUI 12。
小米目前已经公布，MIUI 12支持深色模式2.0以及万象息屏+功能，IT之家了解到，该系统还将新增黑暗模式及专注模式等，并且系统动画方面做出优化。
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