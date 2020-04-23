内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

小米张国全：4月27日发布会当天可升级MIUI 12

2020/4/23 11:30:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月23日消息 小米MIUI 12将于4月27日同小米10青春版一同亮相，小米手机系统软件部总监张国全昨晚在微博透露，4月27日发布会当天可以升级MIUI 12。

张国全是在回答网友的评论时透露的这个消息，他没有具体透露哪些机型能够在发布当天升级MIUI 12

小米目前已经公布，MIUI 12支持深色模式2.0以及万象息屏+功能，IT之家了解到，该系统还将新增黑暗模式及专注模式等，并且系统动画方面做出优化。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MIUI 12

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    