iQOO Neo3 手机亮相：骁龙 865 + 144Hz 屏幕 + 44W 超快闪充

IT之家4月23日消息 iQOO Neo3 5G手机发布会今天下午举行，iQOO Neo3手机搭载了骁龙865处理器，还采用了144Hz刷新率屏幕，支持自定义刷新率屏幕选项和智能切换，还支持动态调整刷新率。

iQOO Neo3 5G手机搭载了6.57 英寸 FHD+ 显示屏，20:9 屏幕比例，同时支持 P3 色域和 HDR10。搭载了144Hz高刷新率。不管是列表滑动还是文字页面滑动，跟手性大幅提升，大型游戏下触控响应速度可提升49%。

iQOO Neo3 5G刷新率自适应，不仅可以自定义60Hz、90Hz、120Hz、144Hz，还可智能切换。它能自动识别出你是否在操作手机，在不同刷新率之间动态调整，满足流畅和省电。

iQOO Neo3 5G采用侧边解锁，2.4mm的二合一侧边按键，支持电源开关、指纹解锁，亮屏解锁只需0.16秒，带来更舒适的解锁体验。

iQOO Neo3支持夜幕黑，青空蓝配色。

iQOO Neo3搭载高通骁龙865处理器，与骁龙 855 相比，CPU 性能提升 25%，功耗降低 25%；GPU 性能提升 25%，功耗降低 35%。

iQOO Neo3搭载UFS 3.1，相对上代iQOO Neo 855版的 UFS 3.0 ，顺序读取速度提升 16.1% 、顺序写入速度提升37.4%，超大文件，一闪即存。

iQOO Neo3搭载Multi-Turbo 3.0，由「中央核心加速引擎」、「AI 加速引擎」、「网络加速引擎」、「游戏加速引擎」、「散热加速引擎」和「编译增强加速引擎」组成。能快速修复系统问题，优化 Wi-Fi 与数据网络的断流、卡顿问题，缩短触控响应速度。

IT之家了解到，iQOO支持44W 超快闪充，实验室环境下，20分钟即可充电50%，58分钟就可以充到100%，充电速度相比iQOO Neo 855版提升31.7%，疾速闪充，无须等待。搭载了4500mAh超大电池，配合vivo自研的省电技术，优异的续航能力让你保持电力十足。

iQOO Neo3支持双模5G全网通，同时支持 SA 和 NSA双模 ，同时下行网络增加了两个轮发天线和通路，最高网速可提升20%-30%，网速体验快到飞起。

iQOO Neo3采用了麦克斯韦天线系统，包含了「多模态天线」、「侧边分布式天线」 、「智能 NR 多天线切换技术」与「AOL讯号增强技术」，给你带来更稳定的数据传输体验。

iQOO Neo3实现零感网络切换，通过智能检测网络配置、切换参数，自适应调节无线链路，减少间歇性掉网，信号再弱，也能快速找回网络主场。

iQOO Neo3采用双Wi-Fi，支持设备同时连接一个 2.4Ghz 和一个 5Ghz Wi-Fi 网络，能准确预判网络场景，保持流畅高速的网络体验。而WIFI 6相比WiFi5，传输速率提升了 2.7 倍，传输性能提升25%。

iQOO Neo3配置蓝牙HP，支持蓝牙 High Power mode，最远可以支持130米的传输距离。