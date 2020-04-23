2698 元至 3398 元，iQOO Neo3 5G手机正式发布

IT之家4月23日消息 iQOO Neo3 5G手机发布会今天下午举行，iQOO Neo3手机搭载了骁龙865处理器，还采用了144Hz刷新率屏幕，支持自定义刷新率屏幕选项和智能切换，还支持动态调整刷新率。

现在 iQOO Neo3 5G手机售价和上市信息发布。

6GB+128GB售价2698元，8GB+128GB售价2998元，12GB+128GB售价3298元，8GB+256GB售价3398元。 4月23日15点30分正式预售，4月29日10点正式开售。

iQOO Neo3 5G手机搭载了6.57 英寸 FHD+ 显示屏，20:9 屏幕比例，同时支持 P3 色域和 HDR10。搭载了144Hz高刷新率。不管是列表滑动还是文字页面滑动，跟手性大幅提升，大型游戏下触控响应速度可提升49%。

iQOO Neo3 5G刷新率自适应，不仅可以自定义60Hz、90Hz、120Hz、144Hz，还可智能切换。它能自动识别出你是否在操作手机，在不同刷新率之间动态调整，满足流畅和省电。

iQOO Neo3 5G采用侧边解锁，2.4mm的二合一侧边按键，支持电源开关、指纹解锁，亮屏解锁只需0.16秒，带来更舒适的解锁体验。

iQOO Neo3支持夜幕黑，青空蓝配色。

iQOO Neo3搭载高通骁龙865处理器，与骁龙 855 相比，CPU 性能提升 25%，功耗降低 25%；GPU 性能提升 25%，功耗降低 35%。

iQOO Neo3搭载UFS 3.1，相对上代iQOO Neo 855版的 UFS 3.0 ，顺序读取速度提升 16.1% 、顺序写入速度提升37.4%，超大文件，一闪即存。

iQOO Neo3搭载Multi-Turbo 3.0，由「中央核心加速引擎」、「AI 加速引擎」、「网络加速引擎」、「游戏加速引擎」、「散热加速引擎」和「编译增强加速引擎」组成。能快速修复系统问题，优化 Wi-Fi 与数据网络的断流、卡顿问题，缩短触控响应速度。

IT之家了解到，iQOO支持44W 超快闪充，实验室环境下，20分钟即可充电50%，58分钟就可以充到100%，充电速度相比iQOO Neo 855版提升31.7%，疾速闪充，无须等待。搭载了4500mAh超大电池，配合vivo自研的省电技术，优异的续航能力让你保持电力十足。

iQOO Neo3支持双模5G全网通，同时支持 SA 和 NSA双模 ，同时下行网络增加了两个轮发天线和通路，最高网速可提升20%-30%，网速体验快到飞起。

iQOO Neo3采用了麦克斯韦天线系统，包含了「多模态天线」、「侧边分布式天线」 、「智能 NR 多天线切换技术」与「AOL讯号增强技术」，给你带来更稳定的数据传输体验。

iQOO Neo3实现零感网络切换，通过智能检测网络配置、切换参数，自适应调节无线链路，减少间歇性掉网，信号再弱，也能快速找回网络主场。

iQOO Neo3采用双Wi-Fi，支持设备同时连接一个 2.4Ghz 和一个 5Ghz Wi-Fi 网络，能准确预判网络场景，保持流畅高速的网络体验。而WIFI 6相比WiFi5，传输速率提升了 2.7 倍，传输性能提升25%。

iQOO Neo3配置蓝牙HP，支持蓝牙 High Power mode，最远可以支持130米的传输距离。

iQOO Neo3 5G手机采用LTM阳光屏，会依据屏幕显示的内容来智能划分区域，动态调整画面细节，过亮过暗环境下依然清晰可见。还支持利用强大的神经网络处理芯片（ DSP+GPU ），可以实时将低分辨率的视频画质优化到1080P的超清画质，带来清晰的视觉体验。

iQOO Neo3 支持立体双扬，在硬件上采用专业超线性大振幅扬声器单元，与底部的超线性扬声器配合，形成双立体声效果，给你带来“声”临其境的立体感。

支持音效算法Super Audio，能够在声场宽度、低频响应和声像居中上都带来优异的表现，实现影院级音效体验。

支持Hi-Fi音质，Neo3全系标配的独立Hi-Fi芯片，音质更出色，声音更保真，让戴上耳机的你感受本真的声音。

iQOO Neo3支持鹰眼显示增强功能，可进行细节优化处理，清晰的发现敌人位置，还可根据所处环境光线强弱进行智能调整，轻松应对光线变化。

iQOO Neo3支持游戏立体声，针对游戏的音频，通过HI-FI芯片的处理，相对于普通的CODEC芯片，失真可降低10dB, 保真度提升高达300%，听声辨位，发现敌人。

iQOO Neo3支持音效风格定制，针对不同类型的游戏进行音效定制化，带来更加立体环绕，沉浸的游戏体验。

iQOO Neo3支持疾速触控，每帧画面运算时间缩短，（144Hz下缩短到6.94ms，120Hz缩短到8.33ms，90Hz缩短到11.1ms，分别提升58%，50%和33%），触控响应速度提升。带来疾速流畅的游戏体验，快人一步。

iQOO Neo3搭载4800万AI超广角三摄，主摄4800万物理像素点，广角、微距一机搞定，放大照片也清晰。

支持人像模式+AI人眼追焦，针对人像进行皮肤优化，搭配各类虚化等效果，轻松拍出模仿专业人像的大片。在拍摄运动状态人物时，可锁定对焦，时刻处在镜头焦点。

iQOO Neo3搭载Cam Link，可将拍摄者手机画面投至自己手机上，实时取景，来更好的调整动作构图，同时也可直接远程操控拍照，他拍变自拍，照片更满意。

iQOO Neo3搭载电影模式，支持电影画幅、具有电影色调搭配滤镜、美妆，在经典效果上加上大光圈虚化效果，轻松拍出电影大片。

iQOO Neo3搭载专业模式，可调整快门速度、感光度、色温等参数，搭配三脚架可以实现长曝光等专业相机效果，星空、车流也可唯美捕捉。

iQOO Neo3 搭载全新iQOO UI，设计简洁有能量感，Spring动效引擎提升跟手性，退出应用、弹出动画更顺滑，流畅体验旦用难回。

支持全场景NFC，充分覆盖衣食住行等高频NFC应用场景，率先支持 42张交通卡，覆盖全国 320个城市，实现出门不必带卡，一机就搞定。

支持OCR图文转档，自动调整图片边缘，识别图片中的文档，将图片文档转为可编辑的文档(Word, Excel），记笔记、办公不再发愁。