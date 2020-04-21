工信部：4G用户已达12.8亿户，占比达80.2%

4月21日消息，根据今天中午工信部公布2020年一季度通信业经济运行情况。截至3月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，4G用户（12.8亿户）在移动电话用户总数中占比达80.2%，占比较2月末提高0.3个百分点。

电信业务方面，移动互联网流量保持快速增长，3月DOU值达9.5GB。一季度，移动互联网累计流量达357亿GB，同比增长39.3%，在上年同期三位数增长的基础上继续保持较快增长态势；其中，通过手机上网的流量达到344亿GB，同比增长34.9%，占移动互联网总流量的96.4%。3月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到9.5GB/户,同比增长30.6%，较上年12月提高0.91GB/户，达到近12个月以来最高点。

移动电话通话量持续下降。一季度，移动电话去话通话时长完成4861亿分钟，同比下降16.9%，降幅较上年末扩大11个百分点，但比1-2月收窄1.7个百分点;固定电话主叫通话时长完成218亿分钟，同比下降27.4%，降幅较上年末扩大8.8个百分点，比1-2月收窄3个百分点。

移动短信业务量快速增长，收入同比降幅收窄。一季度，全国移动短信业务量同比增长38.3%，增速同比提高19个百分点，较1-2月提高1.2个百分点；移动短信业务收入完成90亿元，同比下降0.7%，降幅较1-2月收窄2.6个百分点。