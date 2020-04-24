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比尔·盖茨盛赞！保时捷首款电动汽车Taycan国内正式上市，114.8万起售

2020/4/24 10:41:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月24日消息 4月23日，保时捷举行了Taycan中国地区的直播，并且官方称此次直播为Taycan中国上市，此次共推出3款车型，售价区间114.8-179.8万元。

Taycan是保时捷首款电动汽车，新车定位电动超级跑车，并采用四轮驱动，0-100km/h最快加速时间为2.8秒，NEDC续航里程可达462km。Taycan Turbo S 可输出高达560kW的超增压功率，从静止加速至100 km/h仅需2.8秒。Taycan Turbo可达到500kW的最大功率，0-100km/h加速时间为3.2秒。

IT之家了解到，保时捷Taycan 的两款旗舰车型Taycan Turbo S和Taycan Turbo将于4月底如期在中国陆续到店交付，同时，一站式整合充电解决方案的保时捷App将率先在苹果应用商店（Apple APP Store）上线，并陆续在安卓系统各手机应用市场上线。

另外，Taycan车主将能免费获赠充电功率22KW的家用充电桩。家用充电桩在交车前完成安装，保证客户“车到即用”。

比尔·盖茨早些时候在接受采访时透露，“我刚买了一辆保时捷电动车Taycan，我不得不说它的溢价很高，但它很酷。这是我第一辆电动汽车，我非常喜欢它。”

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关键词：Taycan保时捷

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