Android 11 DP3 新功能汇总：自动取消应用权限/分享近期 App /以太网热点/…

IT之家4月24日消息 今天Android 11迎来了第三个开发者预览版，国外媒体和开发者已陆续发现许多Android 11 DP3的新特性和功能，IT之家就目前已有消息进行汇总，后续会持续关注。

App长期不使用，自动取消权限

推特用户@MishaalRahman发现，Android 11 DP3中新增了有关应用程序权限的新设置项，自动取消权限，该选项的描述为，为保护用户数据，如果“几个月”未使用该App，则其权限将会被自动取消，会被自动取消的权限包括相机、联系人、文件和媒体等。外媒指出，不同App会被自动取消的权限不相同。

后台管理添加截图和分享按钮

开发者在Android 11 DP3切换应用时发现，多任务界面底部新增了截图和分享按钮，前者会保存当前显示的应用程序的截图，后者多出一步系统分享的操作。不过外媒表示，遗憾的是原生安卓仍未添加滚动屏幕截图功能。

通过以太网共享网络

有用户发现，除了常用的WLAN热点及USB网络共享/蓝牙网络共享，Android 11 DP3新增了通过以太网进行网络共享。外媒经测试发现，在未检测到合适的适配器前，该选项呈灰色，另外一台安卓设备通过以太网共享网络给另一台安卓设备时，现有的USB网络共享失效。

“音量设置”改名“声音设置”

Android 11 DP3中还有一项细微的改动，即音量设置菜单顶部的“音量（Volume）”改为了“声音（Sound）”，但下方的设置项仍保持volume。

在通话时使用“实时字幕”

“实时字幕”功能是谷歌在Google I/O 2019上发布的功能，通过机器学习，该功能可以检测媒体中的英语语音并自动生成字母，目前在Pixel机型和三星及一加的部分机器上可用。开发人员通过分析Android 11 DP3的代码发现，新系统允许用户在通话时开启该功能。外媒表示，“实时字幕”功能以来的API不允许捕获通话音频，但Android 11 DP3添加的新的系统权限可能允许该功能绕过限制。

Google Pay已可正常使用



外媒发现，更新Android 11 DP3后，虽然仍有瑕疵，Google Pay已可正常通过测试并使用，此前的测试中，Google Pay无法在Android 11 DP2.1中使用。不过外媒认为，目前大多数人都待在家中，非接触式支付功能并不像平日有用。