LG Velvet 新旗舰手机将在 5 月 7 日发布：“雨滴”相机， 3D 弧形屏幕

IT之家4月19日消息 传闻中的LG Velvet新系列智能手机搭载高通骁龙765G处理器，支持5G和Dual Screen配件。近期，LG电子发布了全新的视频，揭示了LG Velvet外观设计。根据LG电子最新视频，LG Velvet将在5月7日发布。

视频中，出现了雨滴和时装秀-从元素方面指引这款手机有着不寻常的摄像头布局和所谓的时尚设计。

相对于配置规格来说，LG Velvet（天鹅绒）更看重设计方面的革新，这款新设备设计与LG以前的智能手机完全不同，拥有“雨滴”相机设计和“ 3D弧形设计”弯曲玻璃。新视频还证实，LG Velvet将成为配备Snapdragon 765 5G移动处理器的中端手机，并配备水滴屏设计。

随着当今智能手机越来越相似，仅凭技术规格就难以区分，LG电子通过推出新产品路线图来应对这一挑战，将强调独特的设计和优雅“触觉”，以期待脱颖而出。即将面世的LG VELVET是第一个展示这种新理念的设备，既令人赏心悦目又易于触摸。

IT之家报道，此外，LG证实先前的报道，称其未来的设备将不再使用字母数字名称。而是根据它们的特殊功能或设计来命名。在这种情况下，LG Velvet名称就是基于该新设备“光泽光滑和优质柔软”的特征。