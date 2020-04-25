回望苹果Apple Watch这五年

IT之家4月25日消息 今天是Apple Watch发布五周年纪念日，为此我们将回顾过去五年来Apple Watch新增的一些关键功能。

2015年：初代Apple Watch运行速度很慢，严重依赖iPhone，但为该设备的未来奠定了基础。最初的Apple Watch提供38mm和42mm尺寸，各项现有硬件设计应有尽有。最初的阵容包括Apple Watch Edition，价格高达17,000美元。

2016年：配备双核S2芯片的Apple Watch Series 2比原来的Apple Watch快50%。其他新功能包括内置GPS，50米防水以及两倍亮度显示屏。苹果还推出了Series 1型号，该型号实质上是搭载S2芯片的初代Apple Watch。

2017年： Series 3系列标志着Apple Watch在某些型号上加入了对LTE蜂窝连接性的支持，用户无需再依赖iPhone即可拨打电话，发送消息，播放Apple Music等。Series 3系列还搭载了速度提高70%的S3芯片，气压高度计以及W2芯片，Wi-Fi速度提高了85%。

2018年：Series 4加入了跌倒检测和ECG应用程序这两个重要的健康和安全功能。苹果还增加了外壳尺寸并缩小了显示屏边框，从而提供了更大的40mm和44mm选项。借助64位S4芯片，Series 4的性能提高了两倍。

2019年： Apple Watch Series 5加入了包括始终显示，内置指南针，32GB内部存储以及蜂窝电话的国际紧急呼叫等功能。

展望未来：IT之家了解到，有传言称Apple Watch Series 6机型将加入睡眠跟踪，血氧水平监测，更强大的性能和Wi-Fi连接，进一步提高的防水性及Touch ID等功能。