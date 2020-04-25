买到了吗？《健身环大冒险》上线 Gakki 新广告宣传图

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IT之家4月25日消息 《健身环大冒险》日本官网更新了三张新垣结衣的广告宣传图，风格与此前的TVCM不同，更具活力。
IT之家上月曾报道，《健身环大冒险》价格被炒至1400元，被游戏玩家戏称为“2020年最值得投资理财产品”，并在世界多地售罄，余货成天价。
目前《健身环大冒险》依然紧俏，售价虽不像先前夸张，但仍比原价高出许多。
《健身环大冒险》TVCM（P1-P3）：
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