内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

买到了吗？《健身环大冒险》上线 Gakki 新广告宣传图

2020/4/25 7:28:50来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月25日消息 《健身环大冒险》日本官网更新了三张新垣结衣的广告宣传图，风格与此前的TVCM不同，更具活力。

IT之家上月曾报道，《健身环大冒险》价格被炒至1400元，被游戏玩家戏称为“2020年最值得投资理财产品”，并在世界多地售罄，余货成天价。

目前《健身环大冒险》依然紧俏，售价虽不像先前夸张，但仍比原价高出许多。

《健身环大冒险》TVCM（P1-P3）：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：任天堂Switch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    