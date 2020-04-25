特斯拉对小鹏汽车控诉升级：前员工被指为“叛徒”

北京时间4月25日午间消息，据彭博社，一年多以前，特斯拉指控一名前工程师窃取了该公司自动驾驶仪的机密，然后跳槽到了中国创企小鹏汽车（Xpeng Motors）。现如今，这一“质疑”再次升级。

特斯拉试图不断积累证据，在诉讼中将这位前员工描述成一个“叛徒”。同时特斯拉要求法官迫使这家位于中国广州的电动汽车制造商，公开其自动驾驶源代码、上交电脑硬盘图像，甚至要求涉案员工接受面谈。

特斯拉还要求一名前苹果员工提供信息，这名员工在2018年因试图通过窃取机密获得小鹏汽车的新工作机会而受到刑事指控。特斯拉称，这两名工程师几乎是在同一时间去到小鹏汽车谋求新岗位的，而且据说他们使用了同样“难以追踪”的方法，Apple Airdrop（苹果隔空投送），从他们的美国雇主那里获取敏感文件。特斯拉强调，这一点很重要。

小鹏汽车并不是这场诉讼的被告，且这两名工程师都否认有不当行为。小鹏汽车及前苹果工程师拒绝了特斯拉对提供更多信息的要求，同时表示他们在法庭文件中遭遇不当入侵。

小鹏汽车美国研究部门XMotors的发言人在一份声明中表示：“特斯拉的最新要求越界了，他们试图从我们的知识产权中搜寻属于特斯拉的技术，并一直致力于用歪曲和含沙射影的方式抹黑我们。”该声明宣称，特斯拉将这两名中国工程师联系在一起的手段，是在“散播猜测和成见”。

有关特斯拉传票的听证会将于5月在旧金山联邦法院举行。

由阿里巴巴支持的小鹏汽车是特斯拉在自主驾驶技术领域的竞争对手之一。特斯拉去年在上海附近开设了一家价值数十亿美元的工厂，这是它在美国本土以外的第一家工厂。与此同时，特斯拉计划在中国开设一个设计及工程中心。

“人才流动”

特斯拉表示，目前该公司至少有五名前员工已经跳槽到小鹏汽车。小鹏汽车（Xpeng）的全称是广州小鹏汽车科技有限公司（Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co. Ltd.），这家公司于2017年聘请了一名特斯拉前员工担任自动驾驶副总裁，这名员工在2018年至2019年期间负责监督小鹏汽车的自动驾驶研发团队。当小鹏汽车董事长何小鹏在2019年3月回应特斯拉的诉讼时，他表示小鹏汽车和特斯拉都是行业创新者，企业之间的“人才流动”是正常的。

特斯拉辩称，该公司工程师的“叛逃”与前苹果工程师的“叛逃”非常相似，因此，特斯拉有权得到一个解释，即他们是否与小鹏汽车的同一招聘人员合作过，是否与这家中国公司的同一高管会面，是否获得了类似的薪酬。

特斯拉在文件中表示：“这两起案件之间的相似性越大，就越不可能将这些相似性视为纯粹的巧合，而应当将其视之为规划和协调的结果。”

可疑的叙述

但特斯拉的叙述中至少有一部分引发了人们对其如何描述证据的质疑。

特斯拉表示，2018年7月，有消息传出前苹果华裔工程师张小浪（音译，Zhang Xiaolang）在加州圣何塞机场准备登上飞往中国的单程航班时被美国警察逮捕，当时特斯拉前工程师曹广志（音译，Guangzhi Cao）正在关注此事。在4月17日的一份法庭文件中，特斯拉引用了曹广志发给朋友的短信，称“为了拿到文件”，小鹏汽车和张小浪必须“在价格上达成一致”。

然而，根据作为法庭证物提交的一份曹广志的短信记录显示，这一段对话是他的朋友开启的，同时被引用的文字内容也来自曹的朋友。

根据记录，曹在一则信息中写道，前苹果工程师的被捕“给所有中国人留下了坏印象”，在另一则信息中，曹表示“很高兴我没有去小鹏汽车，太冒险了”。

特斯拉没有立即回复寻求置评的电子邮件。

否认不当行为

法庭文件显示，曹广志在自己的iCloud账户和个人设备上下载了特斯拉的部分源代码，但他表示他在离开公司之前就删除了这些文件，并坚称自己没有不当行为。记者未能立即联系到曹的律师置评。

张小浪并不承认自己有罪，如果被判有罪，他可能会被送进监狱。张辩称，强迫他交出特斯拉寻求的文件会破坏他的宪法禁止自诉权。张的律师拒绝置评。

小鹏汽车在一份文件中表示，该公司已经主动协助了特斯拉，并回应了此前XMotors的传票，包括交出曹广志笔记本电脑的取证图像和超过1.2万份的文件。与此同时，小鹏汽车表示，特斯拉最新的各种需求和行动并没有改变这样的一个事实，即没有任何证据表明特斯拉的商业机密被泄露给了小鹏汽车。

XMotors发言人表示：“特斯拉的越权和扭曲行为证实，这只是一次钓鱼，目的是欺凌和扰乱一个年轻的竞争对手。”