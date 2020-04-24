特斯拉国产Model 3涨价：实为补贴下降所致

IT之家4月24日消息 特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版和长续航版售价分别上涨4500元和5000元，目前Model 3标准续航升级版补贴后售价为30.355万元，长续航版为34.405万元。

此外，国产Model 3还开放了白色内饰选装，选装价格为8000元。

需要注意的是，国产Model 3两款调价车型的补贴前售价维持不变，此次调价是受到了昨日国家四部门发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴的通知》影响，重新计算补贴价格后做出的调整。

特斯拉官网显示，以国产Model 3标准续航升级版为例，其目前私人购买补贴金额为 20250元，在补贴调整前其可享受的补贴金额为24750元。由此计算，特斯拉可享受补贴的金额减少4500元，这也导致消费者最终购买价格上涨了4500元。

4月23日，财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中提出新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定。

IT之家了解到，因为国产Model 3的全部车型补贴前售价均在30万以上，按照《通知》中的最新规定，价格如不下调或将在今年7月22日后无法再继续享受新能源补贴，因此特斯拉国产Model 3的补贴前售价有望进一步下探至30万以内，想要买车的用户不妨再等等。