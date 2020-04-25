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董明珠回应直播带货首秀：很失败是因为设备老卡

2020/4/25 14:21:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月25日消息 昨晚8点，董明珠在抖音开启了电商直播首秀，但直播中出现了多次画面中断情况，有网友不断评论“卡顿、黑屏、复读机”等。

4月25日，董明珠在全球木兰论坛中回应前一晚直播带货首秀。她说，昨天直播首秀很失败的原因是设备老卡，可见科技多么重要，任何事一定要做精做极致。线上销售在未来是趋势，但线上线下更多是融合，线下几万家店依然会开。这些经销商跟了格力三十年，如果纯粹走线上，会有几十万人、上百万人成为失业者。

董明珠称，她主要是介绍产品让消费者了解产品，诚信和产品质量很重要：“很多人冲着直播带货买回来的产品，最后扔一边不用了，很多人崇拜明星，但我们不能认为年轻人只是追求时尚，年轻消费者慢慢会成为主宰世界的力量，他们对品质的要求也是不会放弃的。”

被问及与雷军的赌约，董明珠表示，格力电器与小米本身就不在一个轨道上，“我们是重资产的制造业，而雷军(小米)是轻资产，是在风口上也会飞上天的猪，他会借助外来的力量来成长，比如今年疫情可能对他不一定有影响。格力电器追求是百年企业，能够承载是一代一代人的企业文化，今天再谈董明珠和雷军已经不再是一个话题了。”

IT之家了解到，董明珠直播首秀当晚累计观看431万，在线人数峰值21.63万，音浪收入为15.33万元。商品销售额22.53万元，销售额最高的商品是新冠空气净化器，累计销售3台共3.62万元。

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关键词：董明珠

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