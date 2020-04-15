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格力董明珠谈直播带货：我坚持线下销售，不愿 60 万门店人员失业

2020/4/15 22:45:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 据央视财经报道，格力电器董事长兼总裁董明珠在连线采访时表示，直播带货这是一种新模式，大家都往这个方向走的时候，我依然还是坚持我的线下，随着疫情转好，线下还是要把它做起来。 

为什么坚持线下销售呢？董明珠表示，不愿意因为转向线上销售，让格力五六十万线下门店的销售人员失业。更重要的是，要把格力线下店变成一个体验店，变成和用户面对面的交流场所，让用户来感受产品。同时，把线下店作为延伸服务的一个桥头堡，更好地为客户服务。

格力在二月、三月空调销售几乎为零，仅二月就亏了200亿元的大背景下，大幅度招聘5000名新员工！据董明珠介绍，公司在二三月份没有销售收入，而员工的工资还要照发。按照每名员工每月平均7000元钱计算，格力9万员工，每个月就要支出6.3亿元。  

据IT之家获悉，董明珠认为，制造型的企业必须要靠自主创新才能保持优势，而自主创新就一定要有人才，而人才企业必须要自己培养，这个培养甚至要用十年八年才能完成。但是人才的培养要有延续性，如果你三年不招大学生，你可能就断层了，所以这个付出也是必须要做的。原来，这就是格力为什么企业面临困境，他还要招收那么多人的真正原因。

董明珠在谈及疫情对股价影响时称，最近有一个单位做假账，把股民的钱骗来，就是在坑害股民。我希望股价是实的，不要因为企业遇到一点波折这股价就没了，企业就死掉了，格力根本没有靠股价来运行。

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关键词：董明珠格力直播

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