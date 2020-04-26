存储空间升至8GB：三星新一代Galaxy Watch已获得认证

IT之家4月26日消息 据Sammobile报道，继Galaxy Watch和Galaxy Watch Active 2之后，三星计划在今年晚些时候推出新款智能手表，目前这些设备已获得获得认证。

IT之家了解到，此前有媒体报道称三星下一代智能手表型号将分别为SM-R840 / 845和SM-R850 / 855，这些设备目前已通过了中国的CMIIT认证。这些智能手表或以“Galaxy Watch 2”/“Galaxy Watch Active 3”的名称发布。三星新款智能手表将内置8GB的存储空间，是三星旧款智能手表的2倍。

认证文件显示，即将推出的新款Galaxy Watch将支持2.4GHz Wi-Fi和蓝牙，外媒分析称SM-R840和SM-R850将是Wi-Fi版三星Galaxy Watch新品的两种不同的屏幕尺寸版本，而SM-R845和SM-R855可能是支持Wi-Fi + 蜂窝数据的版本。预计三星新款Galaxy Watch将内置330mAh电池，比40mm Galaxy Watch Active 2中的247mAh电池要更大一些。

由于这些新款三星智能手表并未与Galaxy S20系列一同发布，因此外媒分析称这些产品或于今年下半年与Galaxy Note 20一起发布。这些新款智能手表预计也将加入Galaxy Watch Active 2的心电图，心率监测器和睡眠跟踪等功能。