内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

存储空间升至8GB：三星新一代Galaxy Watch已获得认证

2020/4/26 8:16:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月26日消息 据Sammobile报道，继Galaxy Watch和Galaxy Watch Active 2之后，三星计划在今年晚些时候推出新款智能手表，目前这些设备已获得获得认证。

IT之家了解到，此前有媒体报道称三星下一代智能手表型号将分别为SM-R840 / 845和SM-R850 / 855，这些设备目前已通过了中国的CMIIT认证。这些智能手表或以“Galaxy Watch 2”/“Galaxy Watch Active 3”的名称发布。三星新款智能手表将内置8GB的存储空间，是三星旧款智能手表的2倍。

认证文件显示，即将推出的新款Galaxy Watch将支持2.4GHz Wi-Fi和蓝牙，外媒分析称SM-R840和SM-R850将是Wi-Fi版三星Galaxy Watch新品的两种不同的屏幕尺寸版本，而SM-R845和SM-R855可能是支持Wi-Fi + 蜂窝数据的版本。预计三星新款Galaxy Watch将内置330mAh电池，比40mm Galaxy Watch Active 2中的247mAh电池要更大一些。

由于这些新款三星智能手表并未与Galaxy S20系列一同发布，因此外媒分析称这些产品或于今年下半年与Galaxy Note 20一起发布。这些新款智能手表预计也将加入Galaxy Watch Active 2的心电图，心率监测器和睡眠跟踪等功能。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy Watch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    