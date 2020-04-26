内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

马斯克：特斯拉可能年底对电动卡车和电动跑车进行更新

2020/4/26 11:25:26来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

4月26日消息，据国外媒体报道，电动汽车汽车厂商特斯拉在2017年11月份，推出了电动卡车Semi和新一代的电动跑车Roadster，原计划去年量产的电动卡车Semi，已推迟到今年年底开始小规模量产，电动跑车Roadster则是计划在今年开始交付。

特斯拉电动卡车Semi

这两款电动汽车在发布之后，电动卡车Semi的后续消息更多，受到的关注也更大，已经获得了来自沃尔玛、快递公司DHL、啤酒生产商百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。

但在去年9月份原型车现身皮克斯总部之后，就已基本没有出现特斯拉电动卡车的消息，但在社交媒体上非常活跃的特斯拉CEO埃隆·马斯克，目前在社交媒体上透露了电动卡车和电动跑车方面的消息。

马斯克当地时间周六在社交媒体上表示，他们可能在今年年底对电动卡车和电动跑车进行更新。

电动跑车Roadster

从外媒的报道来看，马斯克所说的更新，可能是发布对两款车更新之后的消息和量产方面的计划。

特斯拉两年前推出的电动卡车Semi和新一代的电动跑车Roadster，目前均还未量产，但马斯克和特斯拉此前已分别承诺，这两款车的最终量产版较发布会上的原型车会有改进。

对于电动卡车Semi，外媒预计特斯拉可能会宣布更长的续航、规格更新和详细的生产计划；对于电动跑车Roadster，外媒预计也会是较原型车的改进信息。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    