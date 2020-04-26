马斯克：特斯拉可能年底对电动卡车和电动跑车进行更新

4月26日消息，据国外媒体报道，电动汽车汽车厂商特斯拉在2017年11月份，推出了电动卡车Semi和新一代的电动跑车Roadster，原计划去年量产的电动卡车Semi，已推迟到今年年底开始小规模量产，电动跑车Roadster则是计划在今年开始交付。

特斯拉电动卡车Semi

这两款电动汽车在发布之后，电动卡车Semi的后续消息更多，受到的关注也更大，已经获得了来自沃尔玛、快递公司DHL、啤酒生产商百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。

但在去年9月份原型车现身皮克斯总部之后，就已基本没有出现特斯拉电动卡车的消息，但在社交媒体上非常活跃的特斯拉CEO埃隆·马斯克，目前在社交媒体上透露了电动卡车和电动跑车方面的消息。

马斯克当地时间周六在社交媒体上表示，他们可能在今年年底对电动卡车和电动跑车进行更新。

电动跑车Roadster

从外媒的报道来看，马斯克所说的更新，可能是发布对两款车更新之后的消息和量产方面的计划。

特斯拉两年前推出的电动卡车Semi和新一代的电动跑车Roadster，目前均还未量产，但马斯克和特斯拉此前已分别承诺，这两款车的最终量产版较发布会上的原型车会有改进。

对于电动卡车Semi，外媒预计特斯拉可能会宣布更长的续航、规格更新和详细的生产计划；对于电动跑车Roadster，外媒预计也会是较原型车的改进信息。