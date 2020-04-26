GPD WIN Max掌上游戏本价格公布：4999元，标配65W氮化镓充电器

IT之家4月26日消息 根据GPD官方的消息，GPD WIN Max掌上游戏本将于5月20日开启预售，预售价为4999元。

官方表示，GPD WIN Max掌上游戏本配备65W 超级迷你氮化镓电源适配器。

IT之家曾报道，硬件配置上，GPD WIN Max搭载了全新4核8线程的 Intel Core i5-1035G7处理器，11代 Iris Plus 940 核显，10nm制程工艺，超大 16GB 双通道 LPDDR4X 3733内存，CPU性能超越4代桌面旗舰i7-4790K，支持 15W、20W、25W 三档热设计功耗自由调节。

GPD WIN Max配置一览：

1、放在桌面，是全球最小游戏本；双手握持，是一台掌机；随身携带，适合移动办公；

2、最新AAA级游戏大作，大部分均可在中特效、60帧下运行；

3、8英寸H-IPS屏，第五代康宁大猩猩玻璃外屏，可视面积相比上一代增加133%，90%DCI-P3广色域，DC调光不闪屏，500nits亮度；

4、Intel 第10代10nm Core™ i5-1035G7处理器，性能超越4代旗舰处理器i7-4790K；

5、Intel 第11代Iris Plus Graphics 940核显，性能逼近NVIDIA GeForce MX250；

6、M.2 NVMe / AHCI 2280 SSD，Socket 3 / Socket 2 双协议接口，顺序读/写超过2000MB/s，可无限扩展存储空间；

7、双通道LPDDR4 3733内存，16G超大容量，读、写、复制速度均超过60GB/s；

8、内置Thunderbolt 3接口，支持同时连接2台4K/60Hz显示器，外接eGFX，可实现最佳游戏体验；

9、内置HDMI 2.0b 高清数字接口，支持HDR，借助Intel SGX技术，可输出4K/60Hz UHD BD视频；

10、支持最新的Wi-Fi 6，300MB/s高速上网，相比Wi-Fi 5G，速度提升2.77倍；

11、支持蓝牙5.0，3MB/s 传输速度，1米内精准定位，300米长距离通讯，最多可接7个蓝牙设备；

12、3×5000mAh / 57Wh大容量聚合物锂电池，重度使用3小时，中度使用6~8小时，轻度使用14小时；

13、TDP采用15W、20W、25W三挡可调节，当TDP调整为25W时，性能大幅超越市场上同配置产品，极限发挥机器性能，并满足各类应用场景；

14、全新设计的游戏手柄，分体式方向键，摇杆凹陷防滑设计，支持下压实现L3/R3功能；

15、PC级双涡轮风扇+双热管散热方案，大排量侧吹式设计，9孔高速散热通道；

16、65W超级快充，基于PD 3.0快充协议，可同时给手机、平板、笔记本等多设备充电。

GPD WIN MAX游戏实测：

