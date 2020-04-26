拼多多黄峥月内身家净增500亿，仅次“双马”跻身内地第三

4月26日消息，腾讯股价近期不断走高，市值更是突破5000亿美元，根据福布斯实时数据，马化腾最新身家为458亿美元，折合3242亿元人民币，马云身家为419亿美元，折合2966亿元。也就是说马化腾目前已经登顶中国首富。

值得注意的是，在这份榜单中，拼多多总裁黄峥身家暴涨，个人身家高达257亿美元（折合1820亿元人民币），跻身中国内地第三大富豪，中国第五大富豪（李兆基、李嘉诚分列三、四位）一举超过杨惠妍、许家印、孙飘扬、何享健、丁磊、王卫等多位富豪。

其中，李兆基个人身家277亿美元，位列香港富豪榜第一；李嘉诚身家258亿美元，位列香港富豪榜第二。

值得注意的是，根据胡润百富2020年第一季度财富榜单，黄峥未进入中国富豪10强，以身家1280亿元人民币位列中国第12名，一个月不到个人身家飙升540亿元。

新浪港股查询发现，截至4月24日，根据公司年报，黄峥持有公司20.74亿股B类股，无A类股，持股43.3%，个人拥有88.4%的表决权，加上一致行动人拥有89.4%的表决权。

腾讯持有16.5%，为公司第二大股东；高榕资本持股为7.7%，红杉资本持股为7%。

截至3月31日，拼多多报价36.03美元，拥有股本46.5亿股，相当于11.625亿ADS，当时市值为419亿美元。按持股计算，黄峥当时个人身家为187亿美元，折合1324亿元，和胡润一季度财富数据相当。

进入4月份以来，拼多多股价不断创新高，截至4月25日美股收盘，拼多多报价49.57美元，月内区间涨幅高达37.58%，最新市值576亿美元，市值不足1个月净增157亿美元。按持股计算，黄峥当时个人身家为257亿美元，和福布斯数据吻合。也就是说不到1个月，黄峥个人身家净增70亿美元，折合496亿元人民币。

而随着年报出炉，拼多多也公布了一系列重磅数据。

年报显示，截至2019年底，拼多多平台年活跃商家数超过510万，较上年同期的360万增长41.7%。截至2019年底，拼多多员工总数为5828人，较上年同期增长58%。

2019年，拼多多GMV突破万亿，人均创造GMV1.73亿元。平台研发费用为38.7亿元，占收入比重达12.8%，远高于互联网行业平均水平。

年报显示，截至2019年底，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计410.6亿元，其中现金和现金等价物57.7亿元，短期投资352.9亿元。

拼多多还宣布将投入25亿元现金及消费券，联合10000家上海品牌和企业，通过“百亿补贴+百大商场”联合补贴，汽车等大额耐用品五五折等多种形式，打造覆盖全体上海市民的消费狂欢季。

近期更是认购国美2亿美元债，若转股完成将持有国美5.6%股权，成为国美第三大股东。

根据协议，国美将“家·生活”供应链、中大件物流网络、服务解决方案等“零售基建”接入拼多多，为其提供更丰富、高质量的商品与服务。国美全量商品上架拼多多的同时，双方还将在联合规模化采购、定制化产品、联合营销、家电下乡、形成线上线下流量联盟等方面展开全面、深入、紧密的合作。

根据协议，拼多多一次性弥补了家电品类和物流的两方面短板——由于阿里系电商在物流领域拥有巨大的掌控力，物流成为拼多多的一大隐忧。如今拼多多的订单包裹数占全国快递业务量接近三分之一，这将迫使其加快入局物流领域以增强话语权。

业绩公布的同时，黄峥发布了2020年致股东信。黄峥表示，2019年，随着拼多多在社交拼团、市县长直播等模式创新，并通过独创的百亿补贴活动直接为消费者创造价值，年报显示，当前拼多多的商家数已从360万增长至510万。

黄峥认为，一个全新的人类世界正在到来，新物种将会以和从前完全不一样的样子在新的土壤中孕育和生长。