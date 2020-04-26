X系列首款5G机型！荣耀X10正式官宣更名升级

IT之家4月26日消息 4月26日，全球移动互联网大会GMIC 2020在线上召开，荣耀总裁赵明在大会上发表了主题为“春风吹浪正淘沙”的演讲，对当前行业现状进行了深度剖析。

赵明在演讲中还透露了荣耀X系列新品的信息，这款X系列新品将全面升级，正式命名为荣耀X10。

2020年第一季度，手机行业出现大幅度的下滑。根据中国信通院的数据，国内手机市场出货量同比下降36%；而Omida更是预测2020全年，全球手机市场可能下跌15%。赵明认为在这种状况下，行业应该发扬信任和互助的精神，在今天这个行业和时代单枪匹马闯出一条路对于科技企业而言，尤其是对于制造行业而言成了几乎不可能的事情。

此外，三大运营商计划在2020年底前建成55万个5G基站，将大幅提速5G的普及。中国信通院数据显示2020年3月份国内5G手机出货量621.5万部，相比前一个月增长了162%，出货占比为28.6%。

IT之家了解到，对于荣耀X10的产品详情和具体发布时间，赵明表示目前尚不便公开，但可以相信会是一款有巨大演进的机型，所以称其为100%5G风暴。同时，该机也将是荣耀X系列首款5G机型，至此荣耀旗下已经有V系列、数字系列等多个5G产品线。

去年11月底，荣耀推出了首款5G机型荣耀V30系列，搭载麒麟990系列旗舰5G芯片。近期，荣耀接连发布荣耀30S、荣耀30等全新5G机型，并首次搭载了麒麟985、麒麟820等最新5G芯片。