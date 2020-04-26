有孩子的硅谷员工抱怨在家办公太累，科技巨头咋办

据国外媒体报道，疫情蔓延使得人们纷纷居家办公，这也冲击了硅谷惯有的加班工作文化。居家办公让原有的工作节奏和强度被打乱，家庭琐事也影响了员工原本专注于工作的精力，苹果、谷歌、Facebook、LinkedIn以及Uber等科技公司在平衡员工家庭与工作之间实施了一系列新的举措。

新型冠状病毒疫情的蔓延迫使世界各国的人们不得不居家办公。对一些公司而言，居家隔离意味着需要让员工找到新的协作方式，同时还要应对互联网连接、视频会议礼仪、新应用程序，甚至是新的安全问题。这对硅谷科技公司来说似乎是件轻而易举的事情，毕竟当地很多公司开发的应用程序和技术每天都在为数亿人提供服务。但随着全国各地的学校和托儿所纷纷关闭，从苹果、Facebook、谷歌、LinkedIn到Uber在内科技公司正面临着一个更具挑战性的考验：兼顾家庭。就连Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)也在3月份的新闻发布会上承认，和身为儿科医生的妻子普里西拉共同在家照顾两个年幼的女儿是“一个巨大的变化”。

24小时不间断的工作文化让许多硅谷科技公司聘请高级厨师提供免费用餐服务，有些公司还为员工提供现场汽车保养和免费干洗服务。但员工们都知道，所有这些好处都是用长时间劳累的工作换来的。现在硅谷工作文化已经与员工居家隔离中照顾家庭的现实发生冲突。在家办公的科技公司员工们不得不把注意力分散在工作、家庭学习、照顾孩子和家务事上。

Zoom表示，自2月份以来，其平台上的工作日晚间会议增加了7倍，周末会议增加了20倍。随着用户的趋之若鹜，Zoom视频会议如今已经成为家常便饭。但这些数字也可能意味着，由于员工负担过重，会议被迫推迟到孩子们上床睡觉后的非工作时间。

硅谷未来学家、斯坦福大学兼职教授保罗·萨佛(Paul Saffo)表示：“硅谷之所以存在加班文化，是因为创新真的很难。”“但现在形势变了，我们面临着一系列全新的问题。”

数十年来，硅谷一直标榜自己是技术工人的乌托邦。如果努力工作，高薪、员工福利和股票期权的回报可能让你成为百万富翁，这也是推动永远保持联系的工作文化背后力量。但对于那些居家隔离、没有临时保姆的员工家庭来说，许多人不得不在照顾亲人和完成日常工作之间做出选择。在苹果、Airbnb、Facebook、谷歌、惠普、LinkedIn、Twitter、Uber以及无数初创公司所在地的加州，多数学校要到秋天才会重新开学。与此同时，疗养院已经成为新型冠状病毒感染最严重的地方之一，迫使一些老年人搬回家与家人同住。

尽管科技公司以其慷慨的休假政策而闻名，提供的假期远远超过美国法律规定的12周，但一些已经成为父母的硅谷员工们表示，自从被困在家里以来感觉工作的压力倍增。上个月，一位在LinkedIn工作的家长员工在匿名员工信息应用Blind上写道，虽然经理在处理工作和照顾孩子方面很有同情心，但他“担心如果我减少工作时间，就会丢掉工作。”

大多数回应的同事都表示支持，一些人也有类似的感受。但也有人告诉作者“不要像孩子那样抱怨”，“有孩子不是少干活的借口”。

在硅谷，LinkedIn以员工为中心的工作文化而闻名。该公司表示，不会容忍任何员工享受福利或提出担心而遭到报复的行为。它还为员工提供了匿名举报的方式。

为了帮助1.6万名员工应对疫情，LinkedIn还提供额外的12周带薪紧急带薪休假。而微软也向15.1万名员工提供了同样的待遇。

LinkedIn发言人肯莉·沃克(Kenly Walker)说:“我们的许多员工不得不在家里承担额外责任，照顾孩子或父母，我们支持他们。”

很多苹果和Uber员工也表示，他们觉得自己工作过度，没有多少照顾孩子的精力。在本月早些时候接受Blind调查的6163名在职父母中，超过一半的人表示，与同事相比，疫情期间他们的工作没有得到公平对待。包括谷歌和Facebook的员工在内，有61%的人表示，他们每天至少需要加班三小时来完成工作。

“对于有家庭的人来说，你会觉得你必须像没有家庭一样奋斗”市场资讯公司Creative Strategies分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)说。她也曾亲身经历过许多这样的挣扎，并在网上分享了自己一边在家教育女儿，一边驾驭科技工作的生活。米拉内西说:“这次疫情可能会改变我们优先考虑生活和家庭的方式，还可能改变诸如谷歌、苹果和Facebook等历来对远程办公不满的公司文化。”

米兰内西说:“我希望这将有助于我们在疫情结束后更加灵活。”“我希望这能让工作更加人性化。”

更灵活的方式

一些公司已经在重新考虑如何对待有家庭的员工。4月16日，谷歌在疫情期间延长了一项特殊的带薪休假计划，给予需要照顾家庭的员工长达14周的带薪休假或28周的半日休假，帮助10.3万名员工照顾亲人。一位公司发言人表示，近1000名员工签署了一封内部联名信，感谢谷歌帮助他们平衡家庭和工作责任。

Facebook对其约4.5万名员工提供了类似的模式。今年3月公司宣布，在学校停课期间，将为员工提供至多四周的带薪假期。它还鼓励管理人员为员工灵活安排工作时间，甚至是额外的休假时间，帮助他们在疫情期间有效管理家庭生活。

Facebook人力成长副总裁布林·哈林顿(Brynn Harrington)说，这是Facebook的一种新方法。社交网络也承认“你需要生活”，她说，“这不再是‘我想去参加我孩子的学校音乐会’，而是‘我需要四小时的时间来照顾孩子’的问题”。

从3月20日开始，旧金山湾区发布了“就地避难”命令，Uber管理团队随之向经理和自愿成立的员工家长资源组织发送通知，鼓励他们找到适合自己的时间表。

Uber高级副总裁安德鲁·麦克唐纳德（Andrew Macdonald）在3月17日发送给经理级管理人员的电子邮件中表示：“在帮助平衡工作和家庭需求时，请保持同理心，并根据他们的需要重新安排时间，适时保持灵活性。”

与此同时，苹果公司也表示，自疫情爆发以来已经加强了与经理和员工的沟通。该公司鼓励13.7万名员工寻求帮助或进行调整，但经理们也被告知要主动帮助员工。这意味着公司要为照顾孩子或老年人的员工提供灵活性。

苹果公司发言人克里斯汀·休格（Kristin Huguet）说，“没有什么工作期限比照顾我们所爱的人更重要，也没有什么事情比照顾他们更紧迫。我们的目标是让我们团队中的每一位父母都能灵活、协作、包容。”“这对每个人来说都是一个艰难的时刻，对父母们来说更是如此。我们希望尽我们所能来支持我们苹果大家庭的每一个成员。”

平衡工作与生活

这不仅仅是硅谷公司的问题。雇主评价网站Glassdoor职业趋势专家阿米莉亚·格林-瓦莫斯(Amelia Green-Vamos)表示，大多数雇主似乎都意识到，他们的员工“正面临着独特的挑战，这种不断变化的形势需要更大的灵活性。”

尽管如此，根据哈里斯民意调查公司为Glassdoor所做的一项调查， 28%的美国员工表示，他们的雇主“对疫情爆发引发的问题无动于衷”。只有16%的受访者表示，公司会提供额外的带薪或无薪休假。

电子邮件客户端制造商Superhuman的调查发现，电子邮件的高峰时间已经延长了一个小时，提前到上午9点。员工持续工作的时间也越来越晚。隐私应用程序开发商Surfshark发现，午夜至凌晨3点之间出现的使用高峰在疫情之前并不存在。

格林-瓦莫斯补充说:“虽然现在说长期影响还为时过早，但这种新的工作方式对硅谷来说是一个有趣的测试。”

很多分析师和公司都表示，疫情过后，我们将回到工作环境有所不同的生活新常态。

总部位于得克萨斯州的科技巨头戴尔估计，其13.4万名员工中有一半以上将继续远程工作。为了打好基础，戴尔加强了管理团队与员工之间的沟通协作。

这包括定期在电话会议上告诉同事他们何时需要照顾孩子或家人。这让他们更适应在新环境下如何平和生活和工作。这也意味着，突然出现在视频会议背景中的孩子或宠物不再突兀。

“工作不会回到过去的样子，”戴尔负责公关的高级副总裁珍妮弗·戴维斯(Jennifer Davis)说。“我们需要宣传对灵活性的需求，让员工能够兼顾工作和家庭生活。”