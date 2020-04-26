当当网：李国庆伙同 5 人抢走几十枚公章，已报警，公章即日作废

IT之家4月26日消息 针对“网传李国庆抢夺当当网公章”一事，当当网今日发布声明，称李国庆伙同5人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。

当当网称，公章、财务章、财务部门章即日作废。

IT之家获悉，当当表示，当当网以及关联公司公章、财务专用章失控期间，任何人使用该公章、财务专用章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他任何书面文件，公司将不予承认。

此前，李国庆确认接管当当网，称召开董事会当选董事长，并发布了《告当当全体员工书》，表示重管公司，俞渝无职权。

下面是当当声明原文：

2020年4月26日早9：34，李国庆伙同5人，闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。

特此严正声明：当当网以及关联公司公章、财务专用章失控期间，任何人使用该公章、财务专用章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他任何书面文件，公司将不予承认。公章、财务章、财务部门章即日作废。

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2020年4月26日

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