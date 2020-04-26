常程就小米 10 青春版微博文案言论不当致歉

IT之家4月26日消息 今天下午，小米集团副总裁常程在微博发布致歉信息，就上周五一条涉及到小米10青春版50倍变焦拍摄功能宣传文案言论不当道歉，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰。也请各位用户、米粉帮助转发致歉。
常程微博内容如下：
上周五我的一条微博文案言论不当，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰，让大家失望。我真的错了，大家的批评我全部接受。
此事是我个人失误，与其他同事和我们的用户无关，请大家不要对他们有误解。在此我诚恳致歉，今后必定谨慎言行，恳请大家持续监督，帮助我改进，谢谢大家。也请各位用户、米粉帮我转发我的致歉。
真的非常对不起！
IT之家此前汇总报道，小米10青春版已入网工信部，采用一块6.57 英寸2400×1080分辨率三星AMOLED专业原色水滴屏，Pentile（钻石）像素排列，ΔE 数值达1.1，JNCD 控制在0.7 以内，拥有4,300,000 : 1对比度、硬件级 DC 调光、180Hz触控采样率、HDR 10+；搭载骁龙 765G 处理器，拥有4/6/8GB RAM+64/128/256GB存储可选；前置1600万像素摄像头+后置4800万像素四摄，支持50倍潜望式超远变焦、5倍光变、10倍混变；电池容量为4060mAh，厚 7.98mm，重 192g，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦A梦限定款。