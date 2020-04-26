常程就小米 10 青春版微博文案言论不当致歉

IT之家4月26日消息 今天下午，小米集团副总裁常程在微博发布致歉信息，就上周五一条涉及到小米10青春版50倍变焦拍摄功能宣传文案言论不当道歉，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰。也请各位用户、米粉帮助转发致歉。

常程微博内容如下：

上周五我的一条微博文案言论不当，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰，让大家失望。我真的错了，大家的批评我全部接受。

此事是我个人失误，与其他同事和我们的用户无关，请大家不要对他们有误解。在此我诚恳致歉，今后必定谨慎言行，恳请大家持续监督，帮助我改进，谢谢大家。也请各位用户、米粉帮我转发我的致歉。

真的非常对不起！