微软 Lumia 960 XL 工程机现身闲鱼，要价 5000 元

IT之家4月26日消息 今年1月份，微软已经停止支持Windows 10 Mobile系统，而Lumia硬件早就停止研发，Lumia 650是最后一款面向市场公开发布的微软Windows 10 Mobile手机。不过此前也有一些Lumia工程机被泄露，但这些手机不会再正式发布。据悉，Lumia 960 XL等骁龙820处理器不能刷入Windows 10 ARM64系统。

2017年、2018年，IT之家曾报道过多篇微软Lumia 960手机的消息，这一款Windows 10原型手机被认为是在测试C-Shell系统。一些Lumia 960手机照片得以泄露，现在新的Lumia 960 XL工程机照片再一次在闲鱼平台曝光，并且要价5000元。

IT之家报道，根据早先的漏洞证实，Lumia 960 XL设备具有USB-C充电功能、3.5mm耳机插孔、microSD卡插槽、硬相机按钮和音量按钮、铝制机身，2000万像素摄像头和三重LED闪光灯以及双前置扬声器。

微软Lumia 960 XL配置高通骁龙820和4 GB内存，5.5英寸2K显示屏和虹膜扫描。屏幕截图显示运行的是Windows 10 Mobile 1511系统。