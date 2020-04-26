小米常程再致歉，个人向青少年教育公益机构捐款 10 万元

IT之家4月26日消息 针对上周五微博文案言论不当引发巨大争议，小米集团副总裁常程今日在个人微博发文致歉。同时，小米公司发言人官方微博也发文致歉：近日我司员工常程在微博发布不当言论，引发网友和用户不适，对于此事造成的社会不良影响，小米公司向大家诚恳致歉。@常程 本人对此进行了深刻反省，在公司内部做了深刻检讨。我们将继续加强对员工言行准则的培训，杜绝类似事件发生。感谢大家的监督与批评。

今天下午，常程再次在微博向大家致歉。常程称，反思同时，我个人向一家专注青少年教育的公益机构——上海真爱梦想公益基金会，捐款10万元，提醒自己，时时不忘这次的教训，时时不忘社会责任，所有的言行无论在何时何地都要始终向善，再次感谢大家监督帮助。

IT之家此前汇总报道，小米10青春版已入网工信部，采用一块6.57 英寸2400×1080分辨率三星AMOLED专业原色水滴屏，Pentile（钻石）像素排列，ΔE 数值达1.1，JNCD 控制在0.7 以内，拥有4,300,000 : 1对比度、硬件级 DC 调光、180Hz触控采样率、HDR 10+；搭载骁龙 765G 处理器，拥有4/6/8GB RAM+64/128/256GB存储可选；前置1600万像素摄像头+后置4800万像素四摄，支持50倍潜望式超远变焦、5倍光变、10倍混变；电池容量为4060mAh，厚 7.98mm，重 192g，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦A梦限定款。