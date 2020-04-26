当当10答李国庆夺章：俞渝很平静，望他离当当越远越好

李国庆伙同多人上门抢夺当当网公章一事持续发酵。今晚，当当副总裁阚敏在接受新浪科技等采访时，回应了该事件所引发的部分热点问题。

1，今天到底发生了什么？

阚敏：除了李国庆外，有7个人，突然闯入当当办公区，其中两位是当当离职的员工，包含他的秘书，都是穿着黑衣服的彪形大汉。李国庆的秘书经常在公司盖章，他非常清楚使用公章的流程，抢夺期间没有任何说辞。但是，公章和经营无关，现在经营正常，已经挂失了，正在补办。

2，为什么公司员工不进行阻拦？

阚敏：李国庆毕竟是过去老板，员工对他还是有点顾忌。目前我们正在沟通律师，询问李国庆的行为是否涉嫌违法。

3，李国庆和俞渝现在的关系怎样？是否正在和解？

阚敏：今年年初有个和解谈判，但到了2月份，李国庆单方面终止了和解，目前双方都要等待公正结果。李国庆有个问题，经常提A条件，我们回复后，他又提出B条件，这样的话我们很难往下谈。

4，李国庆告知书中所指的股东会，是否有通知俞渝？

阚敏：24日的股东会没有通知俞渝，所有股东都没有收到通知。

5，告知书中指出，公司拟以2019年度税后净利润30%进行股东分红。这种说法靠谱吗？

阚敏：不可能的，国内电商行业都没有分红先例，不希望分红削弱现金流。

6，当当网在疫情期间有没有裁员？

阚敏：没有裁员，只是个别人离开了公司，且没有高管离职，我们正打算就传言进行起诉。

7，目前当当的股权分配是怎样的？

阚敏：俞渝持股52.23%，李国庆持股22.38%，两人的孩子持股18.65%，管理层两人分别持股3.58%和2.93%，孩子股份在孩子名下。具体是否平分，还需要法律判决。

8，当当接下来有何举措？

阚敏：等公安机关的了解情况和处理决定。

9，俞渝的状态如何？

阚敏：俞渝总和往常一样，很平静，当当管理层都站在俞渝这边。

10，最想对李国庆说的一句话是？

阚敏：离当当越远越好。