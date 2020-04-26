马云称阿里最大价值不是利润和规模，张勇称阿里公益一定做足未来 82 年

IT之家4月26日消息 马云在阿里公益年度颁奖盛典上表示，17年前，阿里在非典危机中找到机会，活了下来，如今更要让别人活下来，活得更好。马云称阿里的最大价值不是利润和规模，是责任和担当，最大回报不是钱和股票，是公益带来的提升和成长。

IT之家还获悉，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇今晚在“橙点公益榜”中指出，阿里巴巴要走102年，还有未来的82年要走，阿里的公益行动、公益心仍然会继续跳动，“我们的公益一定会做足未来的82年”。

张勇表示，阿里巴巴20年了，我们去年刚刚度过了20岁生日，这20年的时光，一直是我们在不断探索公益的时光，这20年的时光，从最早大家都熟悉的魔豆妈妈、魔豆宝贝，到后来我们进入到无线互联网，到我们的“团圆”，到我们的“蚂蚁森林”，到这几年随着阿里巴巴公益团队、公益基金不断创新，带来了今天的橙点公益榜和更多同学的参与，不仅我们自己参与，我们也用我们独特的商业力量、技术力量、生态力量、平台力量，让更多有此心的人、有此心的伙伴，共同能够参与到公益，这是我们的独特之处。

下面是张勇演讲全文：

这是我们的一个创新和尝试，我想借着今天的晚会，我们来宣布橙点公益孵化基金启动，我们也希望用这样全新的模式，能够呼唤全社会热心公益的人士、热心公益的伙伴，跟我们一起通过创新的方法，打造一个全新的平台，能为这个社会多作我们的贡献，多带去一点温暖。

阿里巴巴20年了，我们去年刚刚度过了20岁生日，这20年的时光，一直是我们在不断探索公益的时光，这20年的时光，从最早大家都熟悉的魔豆妈妈、魔豆宝贝，到后来我们进入到无线互联网，到我们的“团圆”，到我们的“蚂蚁森林”，到这几年随着阿里巴巴公益团队、公益基金不断创新，带来了今天的橙点公益榜和更多同学的参与，不仅我们自己参与，我们也用我们独特的商业力量、技术力量、生态力量、平台力量，让更多有此心的人、有此心的伙伴，共同能够参与到公益，这是我们的独特之处。

阿里巴巴要走102年，还有未来的82年要走，我想我们的公益行动、我们的公益心仍然会继续跳动未来的82年，我们的公益一定会做足未来的82年，我们所有的小二一代又一代，用我们的宗旨、用我们公益的心态、用我们商业的手法、用我们技术的力量，去创造性的点燃每个人心里都有的公益火花。

其实善良、温暖，每个人都向往、每个人内心都有，但是如果我们能够用自己的力量，让更多人产生这样的共鸣，我相信围绕着我们的零售平台、围绕着我们的金融平台、围绕着我们的技术平台、云平台、高德平台，每一个商业平台都是一种能够催生出公益力量的这样一个平台，能够集聚起这样的火花，这是阿里的与众不同之处。

所以我也特别希望所有小二，刚才我们的很多项目当中，大家一听说直播、村播，其实既跟阿里业务有关系，既跟我们的创新技术有关系，同时又跟公益有关系，我们就是这样，希望把我们的所有业务都融入到公益创造当中，因为我们的使命、我们的愿景，第一天所说的“让天下没有难做的生意”，本身就是阿里生来就有一颗公益之心，能够往前去走。

最近我们经历的这几个月的不平凡，每个人都触动人心，是我们这一代人从来没遇到过的，可能是几代人都没有遇到过的。在这样的疫情当中，我想我们每个阿里人都感同身受，知道作为阿里，我们能够为社会做什么，作为阿里，我们能够用我们的力量、用我们的商业、用我们的技术、用我们的服务，为社会在最危难的时候，能够做一些什么。

我听到很多小二跟我讲，第一次切身感受到、实实在在的感受到帮助别人、救人于水火之中，是多么开心、多么发自内心的快乐。刚才大家已经看到了，我们有几个项目是跟防疫有关的，我也在这里跟大家做一个预告，在即将到来的5月10号，我们的阿里日，整个阿里巴巴数字经济体会特意为这次战疫情来颁发阿里巴巴数字经济体的防疫特别奖，我们最近正在紧锣密鼓的评选当中，我们希望能够让在这个疫情防疫当中、战疫情过程当中，所有的小二，我们的努力更多的被看见，因为就像今天的主题讲的，我们值得大家被看见。

疫情总会过去，生活总会继续，就像疫情前，我们一直坚持做公益，在疫情当中，在今天，仍然在疫情高度不确定性的时候，我们也继续做公益。我想疫情过去以后，生活恢复平静以后，我们仍然抱着这样一颗公益之心，能够为社会、为他人去做点什么。

我们所说的小人物、正能量、大情怀，都是我们实实在在的从每个人可做的事情上去挖掘、去创造，能够带动周围人去点亮每个人的善良之心、为社会的贡献之心。

所以说用心公益最重要，用心最重要，感谢我们所有阿里所有伙伴的爱心，谢谢大家！