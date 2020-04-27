实地探访被“劫”后的当当网，庆俞“生死之争”结局如何？

2020年4月26日下午，凤凰网科技记者探访当当网的办公地点——静安中心。上午李国庆带人抢走公司公章后，物业似乎加强了对到访人员的审核，4 名物业人员值守在大楼一楼的入口处，非办公楼公司的员工禁止入内。

现实永远比电影精彩，已经上演多轮的当当网股权争斗大戏今日又更新了“最新一季”。李国庆于今日早间率领多名人士前往当当网，夺走公司公章，并宣布已成立董事会，全面掌管当当，罢免俞渝执行董事职位。

当当网此后发布声明称已报警处理，公司相关公章、财务章等即日作废。 当当网副总裁阚敏在下午回应凤凰网科技称，当当网对此表示强烈谴责，并督促李国庆立即纠正违法行为，归还公章。阚敏称，“李国庆仅仅跟一两个当当离职员工召开了所谓临时股东会”，其作出的决议是违法的、无效的。

他对外表态，李国庆自 2015 年开始就不再负责公司事务，目前当当网管理层全部支持俞渝，希望李国庆“离当当越远越好”。

李国庆则对外强调，自己已经获得了公司小股东的支持，所占股权“从任何意义上都超过51%、过了半数”。他称，拿到公章只是第一步，接下来他还要组班子、进驻公司，开展办公。

从目前已知消息来看，事发之前，俞渝方面似乎并不知晓李国庆意图抢夺公章。

最先披露此事的是一张微信截图。这张据称是当当内部员工爆料的截图显示，李国庆到达公司后，“直接就奔保存公章的员工去了，以股东的名义把公章全带走了”，他身后跟着四个大汉，“在录像”，其中一个可能是律师。

另有聊天记录还原现场情况称，李国庆“带着律师”，“说是拿着董事会决议来的”。此时是上午 9 点半左右，据称俞渝并不在公司。有消息称，俞渝一般要下午 3 点才会到公司，李国庆是“打了时间差”。

当当网副总裁阚敏称，公司财务在事发时即报警处理。李国庆专门带了他此前的董秘，“他秘书在公司经常盖章，非常清楚公章在谁手上”。在抢夺公章的过程中，对方有推搡行为。

李国庆在当当公司中贴了一张《告当当全体员工书》，公告中细数了俞渝的七大罪状，包括 1）逼迫李国庆退出公司；2）无视股东权利；3）盲目失当裁员；4）管理公司期间公司既有业务受到严重影响；5）攻击李国庆并公开抹黑李及其家人，拒绝离婚；6）在新冠肺炎期间误导员工，对防疫工作造成不利影响；7）拟开除辞退上百员工，其中多数为因疫情无法及时返岗。

公告中，李国庆透露，自己目前实际持股 45.855%，并已获得管理层合伙企业的支持，实际获得 53.87%的支持。

因此，李国庆于4月24日召开了临时股东会并成立了董事会，选举李国庆为董事长与总经理，俞渝不再担任公司执行董事、法定代表人及总经理。而李国庆有权依法全面接管公司，负责公司的经营管理。

公告还宣布，自 2020 年 2 月 1 日至今，以“开除、辞退、优化”等方式的人事流程全部终止，已被单方面辞退的员工，可与公司协商，重新签署劳动合同。此外，李国庆还计划以当当 2019 年度税后净利润 30%进行股东分红，以缓解中小股东的压力。

凤凰网科技试图联系李国庆，对方称“接管当当，太忙了，不接受采访”。

当日下午，李国庆重启了“俞渝不实攻击回应群”的微信群，此微信群是2019年俞渝发长文“手撕”李国庆时，李国庆及其团队建立的面向媒体的沟通群。

此前，李国庆的团队曾通过该沟通群，评价当当网员工确诊新冠肺炎一事，希望通过此事对比俞渝与李国庆的管理风格。

他在沟通群表示，“接管当当的第一步是（拿到）公章财务章，这只是第一步啊，第二步还得组班子，第三步是我进驻当当，开展办公，还要贴封条。”他强调，他现在已经得到了小股东的支持，“从任何意义上都超过51%、过了半数”。

此外，李国庆澄清道，一起进入公司（当当）的并非所谓的“大汉”，而是现在仍在当当的董事、董秘、律师及保安。他认为网上就此事的部分言论系“俞渝不实攻击”。

今日下午，凤凰网科技实地探访当当公司所在地。上午李国庆带人抢走公司公章后，物业似乎加强了对到访人员的审核，4 名物业人员值守在大楼一楼的入口处，非办公楼公司的员工禁止入内。办公楼停车场的保安称，下午 2 时左右，物业下发通知，禁止从停车场电梯进入大楼。

当当网在今日下午 6 点举行了媒体电话会议。电话会议中，当当网副总裁阚敏称李国庆公告所述内容不符合事实，对其抢夺公章行为表示强烈谴责。

按照阚敏的说法，李国庆此前举行的临时股东会是违法、无效的，并未得到公司 2/3 表决权以上的股东支持。

阚敏说，“李国庆仅仅是跟一两个从当当离职的员工召开了一个所谓的临时股东会，制作了网上现在流传的董事会决议。我们在公司的这些员工们、股东们都没有参加，也没有接到通知。”

针对李国庆公告中所述当当裁员的说法，阚敏称不属实，“我们没有裁员，只有个别不适合的人离开公司”，并表示，离职员工中没有高管层级。

此前，李国庆曾在自己的视频节目《言之有礼》中表示对当当裁员的不满。他说，当当在去年裁员之后，又要再裁100 多人，“很多甚至我招的，甚至在我时代得过总裁认同奖，可能都在被裁员之列。”

李国庆在公告中提到，拟将当当 2019 年度税后净利润30%进行股东分红。阚敏回应称，互联网行业并无分红先例，此前李国庆执掌当当网时也从未有过分红，“电商行业竞争非常激烈，现在疫情期间我们也需要资金，而且我们作为公司的骨干员工，也不希望分红来削弱公司的现金流。”

去年 10 月 23 日，李国庆对外宣布，当年 7 月底已向法院递交诉状和俞渝离婚，10月17日双方收到法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

当年11月29日，李国庆和俞渝离婚案在北京正式开庭。李国庆在接受采访时表示，两人的婚姻已经走到了尽头，最大的诉求是离婚和平分股权。

当当网副总裁阚敏称，李国庆提出离婚诉讼后，曾主动提出和解谈判，但此后又主动退出谈判，中断和解。谈判期间，李国庆多次变卦，“经常今天提了 A 条件，回复了之后又提出 B 条件，今天的 A 条件是这样的，明天再谈的时候条件又变了，你就很难往下谈。”

此外，阚敏还称，今年 2 月份以来，李国庆一直在向俞渝和当当公司借钱，“可能是他自己的公司 （指早晚读书） 经营有问题”，借钱规模大致为几千万左右。

凤凰网科技就此事询问李国庆方面，截至发稿尚未收到回复。

此次“抢夺公章”事件，最大的变数在于李、俞双方所获股权支持。如按李国庆说法，他已获得“从任何意义上都超过 51%”的支持，依法有权掌控公司。

但阚敏在今日下午透露，当当网目前的股权结构为：俞渝持有52.23%，李国庆持有22.38%，二人的孩子持有 18.65%，由父母二人代持，两个管理层合伙企业分别持有3.58%及 2.93%。李国庆在去年起诉离婚时，希望获得更多的股份，目前婚姻诉讼仍在进行之中。

财新网此前报道称，俞渝在 2016 年曾和李国庆及其家人签署股份文件，实际持有当当超过 70%的股份，并赞扬李国庆“大度”。

阚敏对外称，李国庆自 2015 年开始就不再负责公司事务，2018 年后已很少来公司。目前当当网管理层全部支持俞渝，希望李国庆“离当当越远越好”。

但他透露，支持李国庆的股东中有当当网副总裁张巍。张巍是两家持有当当股份的管理层合伙人企业其中一家的法人，与李国庆都毕业于北京大学。工商信息上，该司持有当当4.4%的股份。

阚敏强调，他询问了该司的其他合伙人，均不知晓李国庆召开的临时股东会，除张巍外其他合伙人均支持俞渝方面。“他 （李国庆） 这样涉嫌侵犯了其他合伙人的权益”，阚敏说。他补充道，当当方面此前同样对李国庆召开的临时股东会毫不知情。

“支持我的副总5位，过去三年被俞渝挤走或主动离开，现有管理层 （当时总监） 如今敢怒不敢言，怨声载道”，李国庆回应称。他说，我已经获得8%小股东的6%以上支持，“有股东，董事会纪要，签字盖章。”

有分析人士指出，李国庆现在的诉求，就是通过离婚诉讼分割俞渝所持有的多数股权，继而重新执掌当当。

今日晚间，李国庆以“北京当当科文电子商务有限公司”发布公告，称“现李国庆先生和俞渝女士尚未离婚，当当股权作为夫妻共同财产一人一半。”公告盖有相关公司印章，应为下午李国庆从当当抢走的印章之一。

此外，李国庆要求召开当当股东会，设立董事会，俞渝女士不同意，公司监事也未履行职权。因此李国庆按照公司法规定召集股东会。当当公司小股东参加股东会并支持李国庆，选举李国庆为董事长和总经理，股东会决议获得半数以上股东同意，俞渝依然为公司股东和董事。

此前，当当网在 2016 年私有化之后，一直未设立董事会，仅有俞渝担任执行董事一职。不过阚敏表示，未设立董事会并不违法相关法律法规。

湖北华徽律师事务所主任霍琳律师向凤凰网科技表示，公司法规定，一般有限责任公司设董事会，其成员为3～13人，除此之外，股东人数较少或者规模较小的公司，可以设一名执行董事，不设董事会。但当当网公司有很多子公司，有些公司的股东人数是很多的，是应该设置董事会的。

霍琳说，设董事会更助于公司规范管理和民主决策；不设董事会，股东会会作为公司决策最高层，也能对公司经营方针、投资规划、人员罢免等事务行使权力。“但当当是个比较大的公司，公司治理结构应该完善为：董事会、股东会、监事会，三会健全”。