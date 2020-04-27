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李国庆爆出与儿子微信聊天记录：20 天前已通知俞渝开股东大会

2020/4/27 0:09:45来源：网易科技作者：-责编：骑士评论：

4月26日消息，今日晚间，李国庆爆出4月26日上午与儿子微信聊天记录。在这段聊天记录里，李国庆表示20多天前已通知俞渝准备召开股东大会，但俞渝拒绝参加。

李国庆希望儿子充当调解人的角色，“希望你发挥调解人作用,她估计只能听进你的话。”

李国庆的儿子则表示，代为通知母亲相关信息。“我觉得应该第一时间也通知下俞，起码现在公告贴完了，告诉她一下。”并表示，“我觉得这个不是我站队而是所有人都被通知一下。”

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关键词：李国庆当当网

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