华为系统超越安卓和苹果不会超过300年，任正非为何这样说？

自从华为遭到美国的各方面限制以来，操作系统方面的进度就一直备受瞩目，虽然鸿蒙还远未到手机应用阶段，但华为自研的HMS服务已然诞生，外界将华为建设HMS解读为打破谷歌GMS垄断，最终鸿蒙完全取代安卓。

虽然外媒极力吹捧鸿蒙系统和HMS，但对于现在的HMS以及未来可能到来的鸿蒙系统，任正非有着十分清醒的认识。

近日，华为创始人任正非在接受《龙》杂志采访，当被问及华为移动服务HMS目前在海外推广的进展时，任正非表示，安卓和苹果操作系统的销量在世界是巨大的，华为是后来者，所以消费者很难认同其他的操作系统。因此，华为的操作系统可能需要很长时间，但不会超过300年，就可以超越安卓和苹果。

当然，“不会超过300年”是任正非一种谦虚的说法，但这也表明，华为的操作系统与安卓和苹果确实存在相当大的差距。

华为HMS发展进度如何？

华为HMS，“Huawei Mobile Service”的缩写，即华为移动服务，提供类似GMS的功能，包括华为账号、云空间服务、游戏服务、定位服务、钱包服务、应用内消息、消息通知、身份验证、统一扫码服务等基础服务，是华为针对海外市场对标谷歌GMS推出的自主生态系统。

去年5月，谷歌响应美国政府号召，暂停向华为手机提供GMS服务，致使华为海外用户无法使用包括应用商店、谷歌地图在内的多项核心服务。数据显示，在谷歌暂停授权后，19Q2/Q3/Q4华为在欧洲出货量同比下滑16%、0%、26%，迫使华为将HMS Core快速推向前台。

2020年1月15日，华为面向全球发布了HMS Core 4.0，上线了大量新功能，除了华为应用市场、华为云空间、华为主题、华为智慧助手、华为浏览器等已在全球上线的应用之外，随着P40系列的发布，在中国市场已经非常成熟的华为视频、华为音乐、华为阅读等内容类应用，也不断加速在全球上线的步伐，华为视频已在全球26个国家和地区上线，华为音乐上线也超过100个国家和地区。

Here WeGo是华为针对海外市场推出的地图应用服务，支持步行、公交、汽车路线出行建议，还支持出租车呼叫等业务，还有离线地图模式，没有网络也可以用，同时Here WeGo地图还覆盖了全球100多个国家，美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等主要国家1300多个城市都可以使用。

除了上述服务外，还有消息称，华为搜索（HUAWEI Search）App也将正式上线，其作为HMS生态系统的一部分，很快会登陆AppGallery应用商店，支持华为和荣耀设备，并有望取代Google应用程序。

据余承东透露，目前华为HMS服务已覆盖170多个国家和地区，月活用户超4亿，开发者和合作伙伴数则超过了130万，已经仅次于谷歌安卓、苹果iOS，全球排名前三。

取代谷歌GMS困难有多大？

华为HMS虽然呈现快速发展的良好势头，但是否能够完全取代谷歌GMS，恐怕言之尚早。

曾几何时，诺基亚和塞班是排名领先的智能手机厂商和系统。塞班在智能手机市场的份额达到65%，而全球50%的手机上都带有诺基亚标志。此后，由于机型碎片化导致开发难度大，以及缺少统一的应用商店支撑，塞班系统逐渐被谷歌安卓系统所取代。到如今,安卓系统已经做到了全球最大,其在智能手机市场占有的市场份额已经超过八成。

谷歌最大的优势就是开源，它允许任何移动终端厂商、用户和应用开发商加入到Android联盟中来，允许众多的厂商推出功能各具特色的应用产品。平台提供给第三方开发商宽泛、自由的开发环境，由此会诞生丰富的、实用性好、新颖、别致的应用。

目前Google Play拥有超过210万个APP，而HMS目前APP数量仅为5.5万个，短期内GMS的领先地位无疑难以撼动，更不用说用鸿蒙OS替换Android了。

此外，由于海外用户多依赖谷歌GMS服务，取代GMS意味着改变用户使用习惯，而我们知道，用户粘性一旦形成就很难改变，如果不能安装一些刚需应用，对于海外用户而言也就缺乏吸引力，这恐怕是摆在华为HMS面前一道难以逾越的鸿沟。

对此，任正非也表示，华为与谷歌、苹果的关系十分友好，我们的5G基站在全世界销售，苹果、三星等品牌手机使用我们的基站，有了生态。我们要感谢苹果与安卓，5G性能得到很好的发挥，就等于帮了我们的忙。安卓在帮我们的忙，苹果也在帮我们的忙，如果没有他们的生态，我们的基站又有何用呢。华为的操作系统没有恶性竞争，只是说当别人不给我们的时候找个出路。当然，我们的系统是后研发的，会有一些优点，但优点也得是消费者体验以后才会得到认同。

从任正非的回答中，可以明白，华为自研HMS完全是无奈之举，同时华为与谷歌并非对立关系，在5G这个大生态中，不光是操作系统，应用服务、还包括手机终端、网络服务，只有协同发展才能将5G性能发挥到最好。