华为与茅台达成战略合作，共建“智慧茅台”

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月26日消息 4月26日，华为官方宣布，茅台与华为在深圳签署战略合作协议，双方将在信息化咨询规划、新基建领域、“智慧茅台”工程领域、工业互联网平台等方面展开全面合作，发挥茅台在白酒领域的积累和华为在ICT领域的技术优势，进一步推动白酒行业数字化转型发展。
IT之家了解，华为表示，华为和茅台将充分运用5G、人工智能、云计算等新ICT技术，提升茅台信息化建设水平。华为将积极推动“智慧茅台”工程建设从顶层设计阶段走向实际落地执行。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有