华为与茅台达成战略合作，共建“智慧茅台”

IT之家4月26日消息 4月26日，华为官方宣布，茅台与华为在深圳签署战略合作协议，双方将在信息化咨询规划、新基建领域、“智慧茅台”工程领域、工业互联网平台等方面展开全面合作，发挥茅台在白酒领域的积累和华为在ICT领域的技术优势，进一步推动白酒行业数字化转型发展。

IT之家了解，华为表示，华为和茅台将充分运用5G、人工智能、云计算等新ICT技术，提升茅台信息化建设水平。华为将积极推动“智慧茅台”工程建设从顶层设计阶段走向实际落地执行。