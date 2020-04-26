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任正非：华为操作系统要想超安卓苹果，需要很长时间，但不会超过 300 年

2020/4/26 15:48:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月26日消息 据《龙》杂志报道，4月22日上午，任正非在深圳华为总部接受《龙》杂志专访。期间谈到了包括华为移动服务HMS推广和华为手机已经可以完全不用美国零部件等话题。

被问及目前HMS在海外推广的进展如何，和谷歌相比，HMS有哪些优势时，任正非表示，安卓和苹果的操作系统在世界的销售量是巨大的，消费者已经熟悉这两个操作系统。华为是个后来者，要让消费者认同我们的操作系统是很艰难的。所以说，华为的操作系统要想超越安卓和苹果的操作系统，可能需要很长时间，但不会超过300年。

任正非还认为，华为与谷歌、苹果的关系十分友好，5G基站在全世界销售，苹果、三星等品牌手机使用华为的基站，有了生态。华为要感谢苹果与安卓，5G性能得到很好的发挥，就等于帮了忙。华为操作系统没有恶性竞争，只是说当别人不给用的时候找个出路。华为操作系统才刚刚才开始，安卓生态系统有280万个App，华为生态才有上万个，有巨大的差距。当然，我们的系统是后研发的，会有一些优点，但优点也得是消费者体验以后才会得到认同。

IT之家了解到，对于华为未来会否将手机中的美国零部件都替换掉，任正非回应称，不会。美国永远都是我们的好朋友。华为去年在美国采购了187亿美元的零部件，过去只有110亿美元，大幅增加了对美国零部件采购量。美国政府也批准了一些美国公司向华为供货。美国少数政治家的提议不完全代表是美国政府的意见，很多美国公司得到美国商务部的批准向华为供应零部件，华为没有替换美国零部件的想法。

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关键词：任正非华为

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