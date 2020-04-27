SpaceX将执行首次载人飞行任务，已进行发动机静态点火测试

据Teslarati报道，经过近十年的长期搁置后，美国将在5月27日进行Dragon Demo-2发射任务，随后计划在年底通过Crew-1任务。

Crew-1任务是5月份“Demo-2”任务的后续任务，也是Space X为NASA执行的第一次载人飞行任务。Crew-1任务将把Dragon飞船上的NASA三名宇航员和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的一名宇航员送至国际空间站。

当地时间4月24日星期五，Space X公司在推特上向粉丝们展示了一些罕见的关于发动机静态点火测试的图片，这些图片是在该公司位于德克萨斯州麦格雷戈的研发基地拍摄的。

此外，Space X还骄傲的展示了一幅第二级MVac发动机图片。该发动机与众不同的是，二级MVac发动机是猎鹰9号唯一一个没有纳入Space X主动回收和再利用计划的硬件，意味着这台发动机将是一次性的设备。

仍有“问题”待解决

尽管Crew-1任务暂定在今年晚些时候进行，但SpaceX和Dragon飞船尚未获得NASA的认证，这意味着在此之前无法开始往返国际空间站的操作任务。

此外，在美国NASA全面批准发射Demo-2之前，SpaceX仍面临一些障碍。据SpaceNews.com报道，当地时间4月23日NASA航空航天安全顾问小组(ASAP)通过电话会议进行了例行季度简报。在那次会议上，简短地讨论了在发射Demo-2任务之前，仍有一些“技术问题”需要NASA来解决。