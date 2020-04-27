实测瑞幸咖啡线上下单配送未见明显异常

4月27日消息，今天，根据网络上流传的一张截图显示，瑞幸咖啡被全面接管全部数据上交，所有高管被盘查。对此，TechWeb方面向瑞幸方面求证，截至发稿之时，暂未得到回应。

截图内容显示，瑞幸公司被接管，所有高管全部被盘查。截图内容还称，有机器半夜自动刷券。据搜狐财经方面报道，瑞幸咖啡北京总部目前未见明显异常。神舟优车集团一层的瑞幸咖啡正常运营，约有7名员工正在开会。

同时，一名瑞幸咖啡员工告诉TechWeb，门店目前运营正常，对于网上所传消息并不清楚。TechWeb亲测，目前瑞幸APP和小程序上购买咖啡也都正常，配送速度也较快，各种优惠券也都能够正常使用。而且，瑞幸咖啡还在不断向用户发放打折优惠券。截至发稿之时，瑞幸方面暂未对网上传言进行回应。

4月初，瑞幸咖啡发布公告称，发现公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿人民币交易额，相关的费用和支出也相应虚增。受此消息影响，瑞幸咖啡股价盘前暴跌超80%，开盘后多次熔断。

之后，瑞幸咖啡发布内部信称，目前，公司已安排其他管理者接任停职人员原负责的工作，并将尽全力减少此次事件的负面影响，希望大家一如既往地尽职尽责，积极做好本职工作。

4月23日，瑞幸咖啡向美国证券交易委员（SEC）提交文件称，2020年4月21日，公司收到了独立董事托马斯·迈耶（Thomas P. Meier）的辞职信。在迈耶辞职后，瑞幸咖啡审计委员会还剩下三名独立董事。