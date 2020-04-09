美律师事务所对瑞幸咖啡和爱奇艺展开证券索赔调查

据国外媒体报道，专注于投资者权益的美国律师事务所Labaton Sucharow LLP今日宣布，已代表瑞幸咖啡（Nasdaq:LK）股东对该公司展开证券索赔调查，因为瑞幸咖啡被指控可能向投资者发布了具有重大误导性的商业信息。

瑞幸咖啡4月2日曾宣布，公司董事会已成了一个特别委员会，以对公司首席运营官（COO）刘剑和其他几名员工捏造交易的行为展开内部调查。初步调查结果显示，2019年第二季度至2019年第四季度，与虚假交易相关的销售总额约为人民币22亿元。在此期间，某些成本和费用也因虚假交易而被大幅夸大。

受该消息影响，瑞幸咖啡股价当日一度重挫84%。对此，Labaton Sucharow LLP今日提醒因此而遭受损失的瑞幸咖啡股东，如果希望参与潜在的诉讼，或了解更多相关信息，可以与他们取得联系。

与此同时，Labaton Sucharow LLP今日还宣布，已代表爱奇艺（Nasdaq:IQ）股东对该公司展开潜在的证券索赔调查，因为爱奇艺也被指控可能向投资者发布了具有重大误导性的商业信息。

“卖空”研究公司Wolfpack Research本周二曾发布报告称，爱奇艺早在2018年IPO（首次公开招股）之前就存在欺诈行为，而且此后也一直在这样做。Wolfpack Research称，爱奇艺将2019年营收夸大了27%至44%，将用户数量夸大了42%至60%。

受该消息影响，爱奇艺股价一度下跌近10%，昨日下跌近5%。对此，Labaton Sucharow LLP今日提醒因此而遭受损失的爱奇艺股东，如果希望参与潜在的诉讼，或了解更多相关信息，可以与他们取得联系。