最新！20余款违规移动App遭通报，必胜客/瑞幸咖啡上榜

IT之家4月10日消息 据新华网报道，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2020”专项行动中对互联网监测发现，20余款外卖、医疗和在线教育类移动应用存在涉嫌隐私不合规行为。

这些移动应用的违法违规行为主要有三大方面：

一是未向用户明示申请的全部隐私权限。具体App有《T11生鲜超市》（版本1.0.5）、《朴朴》（版本2.7.5）、《美菜商城》（版本2.17.1）、《蜂鸟跑腿》（版本5.2.1）、《永辉生活》（版本5.30.0.26）、《大润发优鲜》（版本1.3.4）、《luckin coffee》（版本3.5.0）、《每日优鲜》（版本9.8.27）、《叮叮课堂》（版本3.2.3）、《学霸君》（版本5.7.2）、《人人讲》（版本4.2.17）、《直播云》（版本2.0.0.7）、《课后网》（版本7.7.3.2.2）、《叮当快药》（版本5.7.0）、《药师帮》（版本4.31.0）、《健康云》（版本5.1.3）、《1药网》（版本5.9.1）、《智慧好医院》（版本2.1.3）、《春雨医生》（版本8.8.8）、《洪恩识字》（版本3.0.6）、《美岁直播》（版本2.6.0）等。

二是未说明收集使用个人信息规则。具体App有《必胜客》（版本5.6.5）、《平安好医生》（版本7.2.0）。

三是未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能。具体App有《好大夫》（版本6.7.7）、《妙健康》（版本5.1.10）。

IT之家获悉，针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心将对这些App进行通报下架处理，同时提醒广大手机用户：一是要谨慎下载使用，避免个人信息受到安全威胁；二是应打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作进行主动防御，这样可以第一时间监控未知病毒的入侵活动。