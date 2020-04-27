小米MIUI 12底层技术自研重构，还有分层动态图标

IT之家4月27日消息 今日下午，在小米10青春版5G新品 & MIUI 12发布会上，小米产品总监、MIUI体验总负责人金凡正式带来了MIUI 12。

据介绍，MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。小米将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」。

IT之家了解到，光锥架构「渲染引擎」带来界面高级混色+控件级实时模糊、抗锯齿的完美圆角、与硬件严丝合缝的G2连续曲线以及顺畅流动的动态圆角。

用「物理引擎」驱动系统动画，交互动画的持续时间由触发它的触控操作而决定，呈现物体质感与真实反馈。当你退出应用时，图标模拟三维空间中的物理曲线，还原物体真实运动状态，呈现生动、流畅甚至可打断的物理空间运动。

「动态窗体」技术，解决安卓横竖屏旋转、打开横屏应用带来的闪、卡、鬼影现象，带来流畅的横竖屏旋转动画体验。

全新架构下，MIUI12的核心场景动画表现焕然一新，小米还采用了分层动态图标。退出应用时，图标会根据用户的手势产生实时反馈，手势方向、速度的改变都会让应用图标产生不同的反应。

此外，用动效传递真实，MIUI12系统中到处充满了有生命力的动画。像控制中心的每一个小图标，连接WiFi时的细腻反馈，耗电统计的动态图表，收纳便签时真的像将便签收入便签夹中，甚至当你删除应用时，产生的涟漪会影响周围的应用图标。