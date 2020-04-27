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小米 MIUI 12 亮相，底层自研「米柚光锥动效架构」

2020/4/27 14:21:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月27日消息 小米手机在今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

首先亮相的是MIUI 12，从2010年的「100位梦想赞助商」，到今天的3.1亿月活用户，MIUI已经走过10个年头。MIUI是小米的第一个产品，小米称，软件是手机的灵魂，某种程度上是比硬件更重要的存在。今天，为大家带来小米十年梦想之作，MIUI12。

MIUI官方称，过去半年时间，大家谈论最多的词就是「动画」。为了挑战最强动画，必须有超级强悍的技术。MIUI 12从底层技术开始自研重构，完成了一套焕然一新、极其先进的技术架构。MIUI将这套包含动画引擎、渲染引擎、插画引擎的技术架构，命名为「米柚光锥动效架构」

IT之家获悉，光锥架构「渲染引擎」追求还原真实世界的光影，带来界面高级混色+控件级实时模糊、抗锯齿的完美圆角、与硬件严丝合缝的G2连续曲线以及顺畅流动的动态圆角。

「动态窗体」技术，解决安卓横竖屏旋转、打开横屏应用带来的闪、卡、鬼影现象，带来流畅的横竖屏旋转动画体验。

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关键词：MIUI 12小米手机

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