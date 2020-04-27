小米 MIUI 12 再谈隐私：用最前沿的武器，守卫你的隐私

IT之家4月27日消息 小米手机将今天下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

IT之家此前曾报道小米隐私品牌正式官宣，而在今天的发布会上，小米产品总监、MIUI体验总负责人金凡在介绍MIUI 12时，再次重点谈及了新系统对于用户隐私的重视。



小米表示，这是一个混乱分裂的数字时代，我们前所未有的重视个人隐私，然而一转身，我们就把信息轻易交给他人。隐私，已是当今时代的重要问题之一。过去10年，MIUI做了大量领先行业的工作，获得多家权威隐私认证。小米表示隐私这场没有硝烟的战争还在继续，MIUI 12提供前沿的数字武器，守卫用户隐私，分别为“照明弹”“拦截网”和“隐匿面具”。

“照明弹”即记录App的一切敏感行为，并呈现给用户。更进一步，当应用使用相机、录音、定位权限时，系统会给出明显提示，点击提示即可管控。





“拦截网”可以完全禁止后台使用相机、后台唤醒。应用获取权限时，可以选择仅在使用中允许或本次允许。对没说清权限用途的App，将不提供「 始终允许 」选项。分享照片时可以擦除敏感信息，分享生活，但不分享隐私。

“隐匿面具”为用户提供空白通行证，同时，MIUI12只提供虚拟的身份ID给应用，将数据权利归还于用户，随时都能换个身份。







