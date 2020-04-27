小鹏 P7 电动汽车正式上市：补贴后 22.99 万元 - 34.99 万元，搭载骁龙 820A 芯片

IT之家4月27日消息 今天，小鹏汽车举行小鹏P7线上发布会。何小鹏宣布，小鹏P7综合补贴后全国建议零售价22.99万元-34.99万元，预计启动交付时间为2020年6月底至9月。

其中①后驱长续航版 「智行版 22.99万元」「智享版 24.99万元」「智尊版 25.99万元」；②后驱超长续航版 「智行版 25.49万元」「智享版 26.69万元」「智尊版 27.69万元」；③四驱⾼性能版 「智享版 33.99万元」「智尊版 34.99万元」

小鹏P7共有5种颜色，分别是暗夜黑、月光银、天辰灰、曜日红、星幕白。

小鹏P7最高续航706km，百公里加速4.3s，430匹马力，655Nm，百公里刹车距离＜35m，风阻系数Cd0.236！德国顶级团队联合开发底盘，搭载博世智能刹车控制，布雷博刹车系统，宁德时代联合开发高能电池，双叉臂+多连杆独立悬架，高性能三合一电驱。

IT之家获悉，小鹏P7采用了智能座舱服务生活：搭载Xmart OS 2.0 全新智能车载系统；高通骁龙820A车规级芯片；全场景智能语音，动口不动手；支付宝小程序应用生态，每个场景都覆盖到位；数字虚拟钥匙，安全解锁每一趟旅程。

小鹏P7采用14个摄像头，5个毫米波雷达，12个超声波传感器，高精度定位，高德高精度地图，英伟达Xavier计算平台，博世iBooster制动助⼒系统。以及也许是全球唯二的具备端到端自研自动驾驶能力的企业。硬件基础+软件服务= XPILOT 3.0⾃动驾驶体验。