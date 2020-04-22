安卓 iOS 互转，王者荣耀跨系统角色转移即将开放限量测试：收费 99 元

IT之家4月22日消息 今天王者荣耀官方宣布，王者荣耀跨系统角色转移服务即将开放限量测试，届时用户可以到王者营地限量申请，每次转移角色需支付990荣耀币（合人民币99元）。

王者荣耀表示，部分召唤师在更换手机后，原有角色因系统更换而无法在新手机中登录使用。但每个角色都是召唤师们花费长时间心血而培养起来的，不仅投入了精力，更有情感上的联系。

为了响应召唤师的这一诉求，王者荣耀积极进行技术探索和功能开发，这个时间与过程比想象中更长、更复杂。经过长时间的技术联调，跨系统角色转移服务终于即将要面世了。

在近日，王者荣耀将开放该功能的限量测试，召唤师在这个阶段可以限量申请。当所有功能在限量阶段测试顺利并稳定后，将会正式开放这项服务。

一、服务申请地址

王者营地-战绩切页-游戏工具-角色服务专区（功能测试开放时可看到该入口）

二、开放时间与数量

角色转移服务即将开放功能测试，测试期间每日申请资格限量，测试开启及服务正式开放时间请关注王者荣耀官网及营地公告

三、服务费用

每次转移角色需支付990荣耀币

荣耀币是王者营地专属付费货币，不等同于点券。召唤师们可在王者营地进行充值（1元=10荣耀币）

四、服务办理时间

服务申请提交后，由于角色需要搬迁大量的游戏数据，预计在24小时内完成，用户随时在【转移记录】中查看进度。角色转移期间，原区服角色和目标区服角色将无法登录。转移成功后，目标区服可正常游戏。

五、转移角色要求

选择要转移的角色需要满足以下全部条件：

①转移角色等级需满30级

②转移角色注册时间需>=30天

③转移角色邮箱和赠礼中心内，不可存在未领取附件的邮件（请您及时领取所有附件）

④转移角色需退出战队（原因为战队数据无法跨系统转移）

⑤转移角色的点券需<=20（原因为点券无法跨系统转移，为保证您的利益，请您在点券消耗后再提交跨系统转移申请）

⑥转移角色需不在小队中或所在小队仅有该角色一人

⑦转移角色期间请您退出游戏，保持账号离线状态（角色转移需求提交成功后，系统预计在24小时内完成自动操作）

⑧同一账号（QQ或微信）由安卓（苹果）向苹果（安卓）转移的时间间隔>=90天

六、转移目标区服要求

用户仅可选择系统提供的可转入的区服，可转入的区服均为尚未到达注册上限90%的区服（非所有区服）和未有角色创建的区服，抢先服暂不支持角色转入和转出，转移的大区对应关系为：

安卓手Q→iOS手Q

iOS手Q→安卓手Q

安卓微信→iOS微信

iOS微信→安卓微信

七、可转移数据

①代币类：荣耀积分、皮肤碎片、英雄碎片、铭文碎片、蓝星币、紫星币、金币、钻石、远征币、武道币、战令币

②资源类：英雄、皮肤、铭文、星元部件/套装、头像框、个性动作、荣耀播报、回城特效、击败播报、拖尾数据、 背包内所有道具、模拟战精灵、模拟战棋盘

③体验数据类：

排位赛历史赛季数据：每赛季最高段位/常用英雄/王者印记/胜场/胜率

英雄使用数据：各英雄使用场次/英雄胜率/熟练度

④战令数据：当赛季战令状态（精英/进阶/典藏），战令等级，战令经验，各奖励领取状态，战令兑换内各商品的限购次数

⑤排行榜数据：排行排名不进行转移，每个排行榜信息将转移到新区后进行重新排名

⑥超强人机进度

⑦商城数据类：商城物品的限购次数，积分/钻石夺宝幸运值，积分/钻石夺宝每周累计宝箱进度，战队商店的限购次数，小队商店限购次数，许愿屋的宝箱累计次数及商品价格，武道商店限购次数及价格，远征商店限购次数及价格

⑧安全类数据：封号状态，健康系统的时间及限制，禁赛状态，惩罚记录，禁言状态，实名制状态

⑨设置类数据：除根据机型设置（画面质量/粒子质量）的内容外，其余内容均可转移

八、不可转移数据

点券数据，游戏好友数据，战队数据，小队数据，亲密关系数据，师徒数据，排行榜现有名次，粉丝系统数据，心愿单功能相关数据，设备及限时活动等数据。

九、注意事项

IT之家获悉，转移至目标区服后，无法转回至转移前的区服，但可以转回至其他符合条件的区服，各位召唤师需要慎重考虑（如：召唤师从安卓微信2区转出后，将无法再转回至安卓微信2区，但可转回至安卓微信其他满足条件的区服）。

转移到目标区服后，为了避免角色名重复导致的转移失败，所有转移角色在转移到目标区服后，会由系统随机生成一个全新的角色名(由随机字母及数字构成)，系统将通过邮箱的方式赠送您一张改名卡，可更换为您心仪的昵称，请注意查收。

安卓向苹果转移的用户中，若在安卓区拥有艾琳，在转移到苹果区仍可继续使用，但不计入到iOS英雄数量的排行榜中。