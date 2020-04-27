央视白岩松《新闻1+1》对话雷军、董明珠：企业复工，再提 5 年赌约

IT之家4月27日消息 疫情冲击如何保劳动者就业？经济重启如何保中小企业？央视新闻4月27日晚间，主持人白岩松特邀格力电器董事长兼总裁董明珠，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军，进行视频连线对话。两人一前一后连线进入直播间，未能彼此对话。

雷军首先介绍了疫情期间针对武汉及工厂的应对情况，需要持续做公益，回馈社会，是企业的社会责任。一线医护人员非常了不起，非常勇敢，是真正的英雄。小米2020年新增1000个招聘岗位重点向医护人员的子女倾斜，其中应届毕业生招聘比例占2/3，正在进行中。手机产品是刚需，现在供应链生产已经恢复。在谈到企业危机时，雷军表示，遇到困难不要慌，信心和勇气最重要；严控成本的本质是提升效率，提高效率才能度过冬天；持续创新才能穿越经济周期。

在视频连线中，雷军表示，自己对武汉的情况很了解，所以当武汉宣布封城后，就意识到武汉的情况非常的严峻，看到的第一个困难是医院缺少医疗物资，紧急召集同事向武汉运送防疫物资。另外还思考如何通过科技的力量抗疫，比如小米手机可以追踪疫情情况。

疫情期间，小米受到了哪些冲击？雷军称，小米受到了影响，在各行各业里面，相比较而言，我觉得相对是比较少的，主要的影响分三个方面。第一个方面就是生产的问题，就是2月、3月工厂受到了很大的影响。第二点是需求的问题，因为2月、3月很多零售店都关门了。第三个问题是国内的问题基本已经恢复以后，国际的形势压力很大，现在全球各个国家都在封城封国的状态里面。

总体来说，我觉得比较乐观的是什么呢？是我们这个行业手机是刚需，所以相对来说恢复的速度是最快的。今天国内无论是生产还是消费，都已经恢复正常了。

在企业管理和工作方式方面，雷军认为疫情对人的工作方式、消费方式都产生巨大变化。比如小米这几个月很多会议都改成视频会议，大家已经非常非常习惯视频会议。协同工作，包括在家办公会变成常态。

雷军称，这次疫情对我们的影响相当于一年少了一到两个月的时间，总体还是偏乐观。我们的目标是维持原有的目标，做一点微调。所以，我们还要动员全球各地的全体员工，还要努力往前冲，只有这样的话，才能完成这个目标。

白岩松在将要连线格力董明珠时，问雷军有什么想要说的吗？雷军称，格力也是中国制造业的代表，祝福格力在危机面前也能够加油，能够顺利度过这次危机。我们共同加油，看看这五年董大姐跟我的打赌是不是还要继续？

接着，白岩松连线了格力电器董事长兼总裁董明珠，董明珠表示，格力完成了雷神山、火神山的空调安装，另外完成了改生产线，生产口罩、防护服等防护物资。董明珠再次提到，因为疫情冲击，影响很大，格力一季度收入少了300亿元。虽然春节后员工复工，但是门店不能开，小区不能进，基本上是零收入，此期间主要是强化技术研究和公司管理。

董明珠谈及到抖音直播，是想把几万家门店组织起来，探索新的形式，既不是单一的线上，也不是单一的线下，把线上和线下组合起来，组成更完美的营销体系，满足不同类型的群体需要，所以这一次直播并非是为了带货，而是一种体验。

董明珠表示，今年不仅不裁员还要招5000名大学生，研发人员不能断层。只有掌握科技，才能有发展机会。疫情期间凸显出，科技才是有价值的。对品质控制和技术的升级研究才能吸引消费者。格力产品不仅不涨价还要让利优惠。

IT之家留意到，在回应雷军赌约时，董明珠表示，和雷军很熟悉，算是朋友了，希望以后能够互相出镜，用一种更大的，更好的优质的竞争心态，通过竞争拿出更好的研究水平来，都是一个目的，推动社会进步，这就是我们要做的。随着时间推移，线上和线下是新的模式，不再仅仅是单一的线上打线下，格力的门店可以成为体验店，生活在变化，服务也在变化。