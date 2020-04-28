美国CVS药局和UPS将用无人机为疫情严重社区派送药品

北京时间4月28日早间消息，据外媒报道，联合包裹服务公司UPS周一宣布，美国CVS药局和UPS下月起将启用无人机为佛罗里达一处退休社区居民派送药品，以帮助社区保持社交距离。

从5月初开始，在美国联邦航空管理局的协助下，该社区的13.5万居民将通过Matternet 公司的M2无人机系统接收药品。UPS说，无人机将把药品投放至社区附近一处地点，然后由卡车完成投递。UPS也表示将考虑扩展业务，由另两家本地CVS药店完成投递。

“我们的无人机派送服务将帮助CVS药局为这一大的退休社区提供安全有效的药品运送服务，帮助居民在不离开家的情况下收到药品，”UPS首席战略转型官斯科特·普莱斯在一份新闻公报中说，“UPS致力于为抗击新冠疫情做出自己的贡献，这也是我们在创新的基础上支持医疗保健客户和个人的另一种方式。”

这一创新方式旨在帮助疫情期间受影响较重的社区。本月早些时候国家颁布了居家令，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯表示，年长者更应居家并注意防护。截止周一，佛罗里达州至少有31,520人已确诊患病，新冠肺炎死亡人数至少为1,073。

CVS和UPS去年已合作探索无人接派送服务。UPS Flight Forward公司和合作伙伴Matternet是唯一获得FAA无人机飞行认证、可以在美国运营商用无人机递送业务的公司。